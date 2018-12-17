Филиппинская красавица стала «Мисс Вселенная»

В нелегкой борьбе за титул первой красавицы Вселенной сошлись представительницы 94 стран. Победа досталась Катрионе Грей, жительнице Филиппин.

Катрионе Грей 24 года, она родилась в Австралии, окончила музыкальный колледж в США, а сейчас работает телеведущей, моделью, актрисой, певицей. Кроме того, у нее черный пояс по чой кванг-до, одному из видов боевых искусств.

Несмотря на занятость, девушка находит время и на благотворительность и помогает организации Love Yourself, занимающейся проблемами распространения ВИЧ и СПИД. Еще один благотворительный проект, в котором участвует Катриона Грей, — некоммерческая организация Young Focus, чья основная задача заключается в помощи талантливым детям и подросткам из бедных семей.

О личной жизни Катрионы Грей известно не так много, кроме того, что она встречается с молодым человеком по имени Клинт Бондад, который также работает моделью.

Представительница России Юлия Полячихина, к сожалению, не прошла в финал, выбыв в полуфинале. А второе и третье место достались Стефани Гутьеррес из Венесуэлы и Тамарин Грин из Южной Африки.