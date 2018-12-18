Как ухаживать за губами в холодный период

Зимой к коже на губах нужно относиться особенно внимательно. Тонкая, чувствительная — она легко травмируется, что приносит дискомфорт и даже боль

Самое главное — дышите носом и держите рот закрытым! Зимой не рекомендуется пить и есть на улице, а также курить. Если пить очень хочется, то можно сделать пару глотков через соломинку. А вот от курения стоит отказаться совсем. Как и от привычки облизывать губы. Кроме того не стоит целоваться на морозе или ветру. Уход за губами зимой не сложный. В первую очередь нужно отказаться от увлажняющих блесков и помад. Такие средства могут застыть на морозе и спровоцировать появление морщин и трещин на губах. Не рекомендуется использовать в холода супер-стойкие помады, поскольку они сушат кожу и могут вызвать шелушение. Зимой у каждого человека должна быть гигиеническая помада, которой нужно пользоваться ежедневно. Причем как на улице, так и в помещениях, поскольку сухой воздух из-за горячих батарей вредит губам не меньше ветра и мороза. Гигиеническую помаду нужно наносить каждый раз после умывания, приема пищи, питья, перед и после переговоров, долгих речей. Женщинам, специалисты рекомендуют использовать гигиеническую помаду или бальзам, как основу под обычную помаду. Дело в том, что одной помады зимой может быть недостаточно. Макияж лучше делать за 30 минут до выхода на улицу. После того как гигиеническая помада впитается, аккуратно промокните губы салфеткой и нанесите свою обычную помаду.

Наталия Гайдаш, к. м. н., дерматолог, косметолог:

— Кожа губ очень чувствительная, потому что мы должны ощущать, что попадает нам в рот, чтобы понимать качество пищи, температуру. Губы богаты кровеносными и лимфатическими сосудами, у них нет потовых и сальных желез. Только в уголках рта есть выводные протоки сальных желез. Красная кайма губ — это уже не кожа, и еще не слизистая. Она имеет переходное строение. Эпителий губ имеет видоизмененный роговой слой и пропитан особым веществом — элеидином, который придает прозрачность коже. Теперь вы понимаете, почему губы нужно защищать от холода и ветра. Перепады температур, когда мы выходим из теплого помещения на мороз, ветер — все это травмирует кожу губ, и она может начать трескаться, шелушиться. Это достаточно болезненно. Поэтому всегда носите с собой бальзам для губ или гигиеническую помаду. Пользоваться этими средствами лучше в помещении, перед выходом на улицу. Прекрасно защищают кожу губ средства с оливковым и кокосовым маслом, маслом какао, макадамии, маслом ши, виноградной косточки, растительным и пчелиным воском.

Помады и бальзамы должны быть питательными и смягчающими. Хорошо, если в состав входят витамины А и Е, антиоксиданты, солнцезащитные факторы. Гигиенические помады и бальзамы зимой нужно использовать не только женщинам, но и мужчинам, детям.