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Ошибки в стиле, которых стоит избегать 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Мода меняется все стремительнее, хотя ее новые тренды, на самом деле, предстают в виде хорошо забытых старых. Чтобы вы не выглядели неактуально, мы собрали для вас список самых частых ошибок в стиле, которые вы ненароком можете повторить.
Не надевайте мини, если вы планируете обуть ботильоны. Это визуально укоротит ваши ноги. Да и в принципе мини — уже не слишком актуально.
Не относитесь к очкам только как к необходимости — этот аксессуар может стать вашей изюминкой. Главное, подбирайте оправу исходя из формы вашего лица. Например, не стоит брать прямоугольные узкие очки, если у вас прямоугольное лицо, а авиаторы не подойдут обладателям квадратной формы лица.
Не теряйте разум от моды на вещи оверсайз. Это удобно и стильно, если во всем знать меру. Старайтесь соблюдать пропорции и не надевать на себя сразу все вещи большого размера. Если верх объемный — не стоит брать к нему широкие брюки. И наоборот. Уравновешивайте образ.
Забудьте уже наконец о телесных колготках и тем более колготках "под загар". Если вам необходимо их надеть по каким-то причинам, подберите такие, которые будут максимально незаметны на ваших ногах, и ни в коем случае не используйте в таком случае обувь с открытым мысом.
И перестаньте заморачиваться, подыскивая сумку в тон вашей обуви. Это в прошлом. То же касается и шапки с шарфом или перчатками.
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