Знаменитости, переделавшие подбородки

Сегодня пластическая хирургия стала доступна даже обычным людям, но по-прежнему завсегдатаями клиник являются звёздные личности. С помощью хирургов актёры и певцы обзаводятся изящными носами и стройными фигурами и годами не стареют. А некоторые знаменитости решились и на более редкие операции, например, изменили подбородок.

1. Мэрилин Монро сделала такую операцию одной из первых. В середине прошлого века врачи использовали недостаточно качественные импланты, однако это не остановило звезду, снискавшую славу одной из самых красивых женщин планеты.

2. Рене Зеллвегер обладала интересной внешностью, отличной от классических канонов. Но именно непохожестью на коллег она и запомнилась зрителям. Долгое время Рене отказывалась от радикальных мер по омоложению, но в 2014 году актрису перестали узнавать. Тогда Зеллвегер появилась на публике, существенно скорректировав черты лица, и это преображение, по мнению многих фанатов, лишило её обаяния.

3. Оксана Самойлова не только супруга рэпера Джигана и мать очаровательной малышки, но и модель. Внешность девушки восхищает фанатов, но ради этой красоты Оксане пришлось пройти через несколько пластических операций, в том числе на операцию по изменению формы подбородка.