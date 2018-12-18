«Горячая бабушка» снялась для новогоднего календаря

Джина Стюарт, которой 48 лет, в очередной раз подтвердила, что звание «самой горячей бабушки» досталось ей заслужено.

Жительница Австралии опубликовала несколько снимков, которые были сделаны в рамках фотосессии для «голого» календаря на 2019 год. Фотографии Джина опубликовала на своей официальной страничке, обратив внимание поклонников на то, что календарь будет издаваться ограниченным тиражом. Поэтому каждый, кто желает следующий год любоваться ее откровенными снимками, должен поторопиться купить календарь.