Как правильно определить свой тип фигуры

Бывает так, что на вешалке в магазине нравится вещь, но в примерочной мы сильно разочаровываемся. Это происходит из-за несовпадения нас и вещи. WomanHit.ru подскажет и научит выбирать вещи, подходящие именно вам Происходила ли с вами такая ситуация, что вы отправились на шопинг с подругой, мерите одни и те же вещи, но обнаруживаете, что сидят они на вас обеих по-разному? Все дело в том, что у вас с вашей подругой разные типы фигуры.

Ваше телосложение зависит от физического развития. Конечно, многие особенности можно списать на генетику, но подкорректировать фигуру можно питанием и упражнениями. Однако чтобы знать, какие упражнения вам походят, а также правильно выбирать вещи, вам необходимо определить ваш тип фигуры.

Типы женских фигур

Есть несколько стандартных типов фигуры: «прямоугольник», «песочные часы», «треугольник», «перевернутый треугольник», «яблоко». Определить свой тип вам не составит труда, понадобится только сантиметровая лента.

Сначала измеряете объем груди (без бюстгальтера, по самым выступающим точкам), потом следует объем талии (найдите наиболее узкую часть, чуть выше пупка) и в конце измеряете объем бедер (по самой широкой их части).

Теперь можно узнать результаты и определить, к какому же типу относится ваша фигура:

«Прямоугольник» — грудь с бедрами почти равны, талия не выражена.

«Песочные часы» — грудь и бедра примерно равны, но талия сантиметров на 20 меньше.

«Треугольник» или «груша» — талия четко выражена, а грудь меньше бедер.

«Перевернутый треугольник» — грудь шире низа тела.

«Яблоко» — больше всего выражены талия, грудь и живот, ноги при этом стройные.

«Песочные часы»

Этот тип — предмет зависти большей части женского населения. Поздравляем, если ваши параметры подходят под этот тип, ведь даже набор веса вряд ли скажется на вашей фигуре.

Что носить:

Узкие силуэты.

Всевозможные пальто.

Юбки разных фасонов.

Брюки с высокой посадкой.

Что нельзя носить:

Одежду, скрывающую вашу фигуру.

Джинсы с низкой талией.

Платья с завышенной талией.

«Прямоугольник»

Женщинам с подобной фигурой нужно делать акцент на сужении талии, так как у них она слабо выражена, а бедра и грудь примерно равны.

Что носить:

Пальто с поясом.

Пиджаки с прямой линией плеч.

Платья с запахом.

Юбку-трапецию.

Джинсы с низкой посадкой.

Что нельзя носить:

Слишком объемную одежду.

Топы без рукавов.

Лосины.

«Треугольник» («груша»)

Девушки с подобной фигурой отличаются узкими плечиками и талией, а также привлекательными объемными бедрами. В этом случае бессмысленно садиться на всевозможные диеты, все равно не поможет. Поэтому старайтесь привлекать внимание к области шеи, рукам, ключицам.

Что носить:

Узкие фасоны верхней одежды.

Одежду с накладными плечами.

Блузки без рукавов и с широким вырезом.

Юбку-карандаш.

Джинсы-клеш.

Что нельзя носить:

Длинные пальто.

Водолазки.

Слишком облегающие брюки-дудочки.

Джинсы с декоративными элементами.

«Перевернутый треугольник»

Для этого типа фигур характерны узкие бедра и широкие плечи, однако женщины с подобной фигурой могут похвастаться длинными ногами. Если вы обладательница подобной фигуры, вам нужно визуально уменьшать плечи и увеличивать бедра. Лучше всего для этих целей выбирать вещи с прямым силуэтом, при этом избегайте большого количества декора в области груди.

Что носить:

Пальто-трапецию.

Джинсы с низкой посадкой.

V-образные вырезы на платьях.

Выбирайте массивные ремни.

Юбку-трапецию.

Что нельзя носить:

Яркие свитеры.

Прямые пальто.

Накладные плечи в пиджаках.

Темные прямые брюки.

Юбку-карандаш.

«Яблоко»

У этой фигуры отсутствует выраженная талия, зато грудь — выдающаяся. Больше всего объема у верхней части тела, но вот с ногами повезло — они останутся стройными надолго. Однако следите за питанием, иначе рискуете набрать лишний вес, что характерно при таком типе сложения.

Что носить:

Одежду с А-силуэтом.

Блузки с V-образным вырезом.

Одежду с крупными деталями.

Однотонную одежду.

Что нельзя носить:

Обтягивающую одежду.

Блузки без рукавов.

Водолазки.

Одежду с ярким принтом.

Узкие брюки.

Юбку-карандаш.