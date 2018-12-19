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Как иконы XX века выглядели бы в эпоху Instagram 

Рамблер 4 часа назад
Английский художник Мэт Мэитленд предположил, какой была бы внешность культовых персон прошлого.
1/6  Листайте фотогалерею.
Фото:
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2/6  Грейс Келли, американская киноактриса и супруга князя Монако Ренье III.
Фото:
3/6  Одри Хепберн, английская актриса и икона стиля 1950-1960-х годов прошлого века.
Фото:
4/6  Леди Диана (больше известная как леди Ди), принцесса Уэльская, урожденная Диана Фрэнсис Спенсер.
Фото:
5/6  Мэрилин Монро, американская киноактриса и секс-символ пятидесятых.
Фото:
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6/6  Американская актриса Элизабет Тейлор, икона и "королева Голливуда" .
Фото:
Английский художник Мэт Мэитленд предположил, какой была бы внешность культовых персон прошлого.
Привычные образы знаменитых красавиц диджитал-иллюстратор подкорректировал в лучших традициях современных трендов на внешность. Звезды обзавелись узкими скулами, широкими бровями, точеной формой носа и подбородка, а также пухлыми губами. В итоге совершенно потеряли индивидуальность и ту самую изюминку, за которую поклонники так любили их облик.
Публикации Мэта Мэитленда пользуются бешеной популярностью, а на его профиль в Instagram подписалось уже 24 тысячи человек.
Как выглядели бы иконы красоты и стиля XX века в эпоху соцсетей и современных трендов — в нашей фотогалерее.
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