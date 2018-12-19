Как иконы XX века выглядели бы в эпоху Instagram

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Леди Диана (больше известная как леди Ди), принцесса Уэльская, урожденная Диана Фрэнсис Спенсер.

4/6 Леди Диана (больше известная как леди Ди), принцесса Уэльская, урожденная Диана Фрэнсис Спенсер.

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Английский художник Мэт Мэитленд предположил, какой была бы внешность культовых персон прошлого.

Английский художник Мэт Мэитленд предположил, какой была бы внешность культовых персон прошлого.

Привычные образы знаменитых красавиц диджитал-иллюстратор подкорректировал в лучших традициях современных трендов на внешность. Звезды обзавелись узкими скулами, широкими бровями, точеной формой носа и подбородка, а также пухлыми губами. В итоге совершенно потеряли индивидуальность и ту самую изюминку, за которую поклонники так любили их облик.

Публикации Мэта Мэитленда пользуются бешеной популярностью, а на его профиль в Instagram подписалось уже 24 тысячи человек.

Как выглядели бы иконы красоты и стиля XX века в эпоху соцсетей и современных трендов — в нашей фотогалерее.