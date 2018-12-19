Как иконы XX века выглядели бы в эпоху Instagram 

Английский художник Мэт Мэитленд предположил, какой была бы внешность культовых персон прошлого.
Привычные образы знаменитых красавиц диджитал-иллюстратор подкорректировал в лучших традициях современных трендов на внешность. Звезды обзавелись узкими скулами, широкими бровями, точеной формой носа и подбородка, а также пухлыми губами. В итоге совершенно потеряли индивидуальность и ту самую изюминку, за которую поклонники так любили их облик.
Публикации Мэта Мэитленда пользуются бешеной популярностью, а на его профиль в Instagram подписалось уже 24 тысячи человек.
Как выглядели бы иконы красоты и стиля XX века в эпоху соцсетей и современных трендов — в нашей фотогалерее.