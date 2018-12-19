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Знаменитости, узнавшие секрет молодости 

Рамблер 1 час назад
Вы замечали, что некоторые звезды почти не меняются с годами? Из фильма в фильм они появляются в одном и том же виде, не приобретая ни седины, ни морщин, ни лишних кило? Возможно, они узнали рецепт эликсира молодости?
1. Певица Шер в 72 года даст фору коллегам, которые годятся ей во внуки. Певица не скрывает, что пользуется услугами хирургов, но вряд ли она бы имела столь роскошную форму, если бы не генетика, постоянный уход за собой и диеты.
2. Уилл Смит в сентябре нынешнего года отпраздновал полувековой юбилей, хотя поверить в это невозможно. Кажется, что за последние 25 лет Уилл вообще не изменился, разве что появилась ранняя седина. Та же причёска, та же фигура, та же одежда и та же широкая улыбка — может это и есть секрет артиста?
3. Сандра Буллок заявила о себе ещё в начале девяностых. Уже тогда она сделала выбор в пользу длинных тёмных локонов и не изменяет себе уже больше двух десятилетий. Впрочем, остались прежними не только причёска, но и фигура. А ещё почти все коллеги актрисы говорят о её жизнерадостности и доброжелательности. Очевидно, позитивный настрой по отношению к жизни и окружающим позволяет 54-летней красавице не стареть.
А ролик расскажет о других знаменитых людях, которые научились не меняться с возрастом.
Женский форум
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