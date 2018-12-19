Секреты звезд в уходе за собой

Знаменитости в своих интервью частенько рассказывают о чудесах генетики, позитивном мышлении и прочих секретах своей красоты. Часть из них правдива, а часть — очень даже сомнительна. Разбираем, кто из звезд врет, а кто говорит правду.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес верит, что наши мысли влияют на то, как мы выглядим и как складывается наша жизнь, поэтому она каждый день повторяет некие мантры. Особенно певица любит эту фразу: «Я молода и прекрасна в любом возрасте». Позитивное мышление — это, конечно, хорошо, но уверены, что у Джей Ло припасены и другие бьюти-секреты в виде косметолога и инъекций.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян использует очень горячее полотенце для умывания и отшелушивания кожи — этот совет ей дала мама Крис Дженнер . Такой способ умывания, конечно, можно использовать для эксфолиации, но его недостаточно. К тому же многие дерматологи против горячей воды в уходе за кожей. Если лайфхак звезды реалити-шоу всё же хочется попробовать, то добавьте в свой ритуал еще кислотный тоник или пилинг-скатку.

Дженнифер Энистон

Актриса, сыгравшая Рейчел Грин, считает своим лучшим другом солнцезащитный крем. Именно это средство позволяет спасти кожу Дженнифер Энистон от появления морщин и пигментных пятен — и это правда. Даже если на улице снег и дождь и кажется, что солнца нет, дерматологи советуют наносить крем с SPF-защитой на лицо и шею. Молодильные яблоки 2.0, так сказать.

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол говорит, что регулярные процедуры у косметолога помогают коже оставаться идеальной. Химический пилинг, кислородная и световая терапия, ультразвуковая чистка и микротоки — это лишь малая часть того, что делают «ангелы» Victoria’s Secret на постоянной основе в течение месяца. Совсем не удивительно, что у моделей такая чистая и здоровая кожа.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт не меняет свой уход за кожей и постоянно пользуется маркой SK-II, а эссенции SK-II Facial Treatment Essence она не изменяет уже больше десяти лет. Актриса уверяет, что это ее главный секрет вечной красоты и молодости. И, вероятно, это правда, так как верно подобранный уход способен творить чудеса.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу утверждает, что чистая вода творит чудеса с кожей и организмом. Пить много воды действительно полезно, однако доказано, что это практически не помогает увлажнить нашу кожу. Дело в том, что она никогда не достигает поверхности кожи. Хоть ты и выпиваешь два литра воды в день, не забывай про увлажняющие сыворотки и кремы.

Габриэль Юнион

Отсутствие явных морщин в 46 лет Габриэль Юнион аргументирует хорошей генетикой. У актрисы жирная кожа, которая действительно позволяет отсрочить появление возрастных изменений. Однако статистика показывает, что гены влияют на образование морщин всего лишь на 30%, остальная же часть, 70%, — стиль жизни (курение, употребление алкоголя, недосып, стресс, UV-излучение). Уверены, что Габриэль активно занимается спортом и питается правильно.