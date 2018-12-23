Как сделать волосы более густыми и крепкими

Кто из женщин не мечтает о густых и здоровых волосах? Некоторым представительницам прекрасного пола повезло: природа наградила их объемными и пышными локонами. Но что делать тем, кто не получил такой подарок?

Питаться правильно

Возможно, вы удивитесь, но лучшее, что вы можете сделать для своих волос, чтобы они были густыми и блестящими, — употреблять здоровую пищу. Обязательно включайте в свой рацион орехи, мясо и молочные продукты, откажитесь от продолжительных строгих диет и делайте выбор в пользу белковой пищи.

Правильно мыть голову

Существует множество мнений о том, как часто необходимо мыть голову. Кто-то рекомендует делать это каждый день, другие считают, что одного-двух раз в неделю вполне достаточно, чтобы волосы всегда были в порядке. Единственным исключением является, если вы использовали много средства для укладки. Лак, мусс или гель необходимо обязательно смыть, чтобы волосы могли свободно «дышать».

Приобретая шампунь, отдавайте предпочтение средствам без силикона и полимеров. Толще эти «добавки» ваши волосы не сделают, а вот заметно утяжелить их им вполне под силу. А вот кератин и протеин в составе шампуня вашим локонам точно не повредят.

Носить правильную прическу

Добавить объема даже не слишком густым волосам поможет подходящая прическа. Волосы будут казаться более пышными, если сделать выбор в пользу локонов. Накрутить их можно как на специальные щипцы, так и на бигуди. Еще один хитрый способ — сделать другой пробор, зачесав волосы в другую сторону.

Защищать волосы от неблагоприятных факторов

Не пренебрегайте головным убором. Причем носить его следует и в холодную погоду, и летом, разумеется, выбирая модели, соответствующие сезону. Холод крайне негативно влияет на волосы. И если вы любите пощеголять в мороз без шапки, готовьтесь к тому. что ваша шевелюра может значительно поредеть: волосы не только станут жидкими, но и начнут выпадать. В жару же локоны стоит прятать под шляпу. Солнечные ванны волосам не рекомендуются: они могут стать пористыми и ломкими.

Делать массаж

Массаж головы усиливает кровообращение и стимулирует рост волос, а значит, вполне может помочь вам сделать локоны толще и гуще. Выполнять манипуляции можно пальцами или при помощи специальной щетки.