Британка похудела, отказавшись от кофе

28-летняя Лоррейн Олафлин, мать троих детей из Уорренпойнта (Северная Ирландия), похудела на семь размеров с 120,5 до 73 кг. На такой шаг она решилась после глубокой депрессии, из-за которой почти перестала выходить из дома.

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Девушка попала в замкнутый круг, когда пропускала завтраки, обеды и ужины, а потом наедалась чипсами и шоколадом по ночам. Она страдала от бессонницы и, чтобы как-то держаться на ногах днем, выпивала в день по 15 чашек кофе и в каждую клала по три ложки сахара.

«Я настолько зависела от кофе, что именно он поддерживал мою жизнедеятельность в течение дня, и я буквально не могла без него жить».

«Тем не менее сейчас я совсем по нему не скучаю: я правильно питаюсь и хорошо сплю по ночам, так что мой организм больше не нуждается в кофеине, чтобы функционировать. Теперь, когда я похудела, многое изменилось. Я раньше была очень стеснительной и никогда не хотела выходить из дома. Я все время придумывала отговорки для детей, чтобы объяснить, почему мы не можем пойти на улицу поиграть, а теперь мы постоянно гуляем в парке»,

— рассказывает британка.

Сейчас Лоррейн выпивает не более четырех чашек кофе в день и заменила сахар на подсластитель. Домохозяйка страдала лишним весом с подросткового возраста, но не могла что-то изменить, пока ситуация не вышла из-под контроля после рождения детей.

Когда родилась Изабелла, которой сейчас семь, и близнецы Молли и Эмили, которым пять лет, Лоррейн отложила приведение себя в форму, потому что была слишком занята с детьми, чтобы изменить свои привычки.

Но в апреле 2015 года она присоединилась к программе Slimming World и похудела на семь размеров. После долгих лет отговорок по поводу лишнего веса и игры в прятки с зеркалами оказалось, что именно дети вдохновили Лоррейн и дали ей мотивацию, чтобы привести себя в порядок.

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«У меня кончились причины, почему мы с детьми не можем пойти поиграть на улицу или заняться чем-то увлекательным. Они очень помогли мне в борьбе с лишним весом и очень гордятся мной, всегда спрашивают, как прошли семинары Slimming World. Им нравится следить за тем, сколько я уже сбросила, они всегда спрашивают, получила ли я очередной сертификат. Они очень милые»,

— говорит Лоррейн.

«До того как я похудела, я не хотела, чтобы кто-то видел меня или даже смотрел на меня. Сейчас у меня невероятное чувство уверенности в себе. Вся моя семья заметила, как я изменилась»,

— отмечает Лоррейн.