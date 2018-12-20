Лучшие бьюти-средства для тех, кто теряет волосы

Печально, но факт: ежедневно мы теряем до пятидесяти волосков. Однако это не должно тревожить: такое количество считается абсолютно нормальным. Но если вы видите на расческе целые пряди, то необходимо срочно бить тревогу и принимать спасательные меры. А WomanHit.ru поможет вам выбрать лучшие средства.

Но для начала все-таки стоит разобраться: отчего же мы теряем свои волосы? Причин несколько. Это и стресс, и недостаток витаминов, и неполноценное питание, и последствия частого использования укладочных средств, и хроническая усталость вкупе с недосыпанием, и «сбой» гормонального фона, и генетика, в конце концов.

Так что первым делом нужно понять, что из этого длинного списка имеет отношение именно к вам, и лишь потом выбирать нужное лечение. Однако еще до похода к специалистам не будет лишним изменить кое-что в своей жизни.

Первым делом есть смысл пересмотреть свое питание — ведь для роста здоровых и сильных волос важно обеспечить организм строительным материалом. Обязательным условием является полноценное питание, а вот от низкокалорийных диет лучше отказаться. Важно, чтобы на вашем столе были продукты, содержащие вещество таурин. Эта незаменимая аминокислота есть в ракообразных, мясе курицы и индейки.

Также не забудьте о цинке. Покупайте красное мясо, устрицы, в сезон — свежую клубнику и орехи.

Третья важная составляющая хорошего роста волос — состояние сосудов, по которым питательные вещества поступают к волосяным луковицам. Здесь вам помогут зеленый чай и экстракт виноградных косточек.

Даже летом (а в другие времена года — тем более) стоит принимать витамины. Потому что не всегда можно получить все полезные микроэлементы и витамины из еды.

Также необходимо высыпаться и постараться как можно меньше нервничать — согласно исследованиям ученых Университета восточной медицины, именно стресс стоит в числе главных причин выпадения волос. Оказывается, многие из нас не могут расслабиться даже во время сна, из-за чего мышцы спазмируются, а значит, нарушаются процессы кровообращения, фолликулы постепенно атрофируются, волосы слабеют и выпадают.

И, конечно же, следует внимательно относиться к косметологическим средствам, которыми вы пользуетесь ежедневно. Отныне (и на долгое время, увы) в вашей ванной комнате должны поселиться шампуни-бальзамы и прочие уходы, созданные специально для тех, кто имеет проблемы с выпадением волос. Например, недавно PANTENE представил новую коллекцию «Питательный коктейль», которая содержит самую высокую концентрацию питательных веществ, необходимых для волос. В каждом из продуктов серии содержится высокая концентрация провитамина В5 (находит и «заполняет» поврежденные и слабые участки в структуре волос), липидов (делают ломкие и пористые волосы прочными и эластичными, защищая от ежедневных повреждений) и антиоксидантов (укрепляют и защищают волосы от внешних стрессов и поддерживают естественную структуру волос). Эти продукты, подобно суперфудам, поставляют жизненно важные питательные вещества волосам, как это делаем все мы, когда заботимся о правильном питании.

В новой серии Pantene сразу несколько суперсредств, которые, конечно же, лучше использовать комплексно. Это шампунь, классический бальзам-ополаскиватель, интенсивный бальзам-ополаскиватель 3 Minute Miracle и маска «Питательный коктейль».

Помимо специализированных шампуней-бальзамов, обязательно используйте хотя бы раз в неделю маски. Питательная маска для всех типов волос Honey Bunny отлично подойдет как для ухода за волосами во время летнего отпуска, так и после него. Благодаря маслу макадамии, пшеничному белку и витамину B5 она увлажняет, смягчает и разглаживает волосы, восстанавливает их структуру, защищает от неблагоприятных воздействий окружаю щей среды.

Внимание на детокс

Очень часто мы очищаем только волосы, забывая о том, что периодически следует проводить глубокое очищение кожи головы. Ведь только здоровая кожа головы обеспечивает рост здоровых и сильных волос. Специально для этих целей бренд Londa Professional выпустил очищающую эмульсию Scalp Detox, которая идеально решает сразу несколько проблем. Она очищает кожу головы от загрязнений и частиц перхоти и моментально придает здоровый вид волосам и коже головы.

Действует очищающая эмульсия как пилиниг, так что не удивляйтесь, что это средство при нанесении не пенится. Использовать ее нужно пару раз в неделю перед шампунем Scalp Detox — мгновенный детокс кожи головы вам гарантирован.