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Модель предпочла новую внешность жилью 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Порномодель Сибил Сталлоне (Sybil Stallone) из Лас-Вегаса призналась, что спустила на пластические операции больше, чем готова потратить на жилье. Об этом сообщает Daily Star.
30-летняя Сталлоне увлеклась телесными модификациями десять лет назад. К настоящему времени, женщина уже наполнила филлерами губы, подбородок и щеки, скорректировала нос, подтянула ягодицы и увеличила размер груди с D на G.
В общей сложности на все процедуры американка потратила 500 тысяч долларов. Однако Сталлоне не собирается останавливаться на достигнутом и в будущем планирует сделать подтяжку лица.
«Миллионы фанатов восхищаются моей красотой. У меня была долгая и успешная карьера. Я получаю исключительно положительные отзывы, так как я — уважаемый сотрудник сферы развлечений»,
— заявила модель.
На данный момент на Сибил Сталлоне в Instagram подписаны 1,2 миллиона человек.
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