Модель предпочла новую внешность жилью

Порномодель Сибил Сталлоне (Sybil Stallone) из Лас-Вегаса призналась, что спустила на пластические операции больше, чем готова потратить на жилье. Об этом сообщает Daily Star.

30-летняя Сталлоне увлеклась телесными модификациями десять лет назад. К настоящему времени, женщина уже наполнила филлерами губы, подбородок и щеки, скорректировала нос, подтянула ягодицы и увеличила размер груди с D на G.

В общей сложности на все процедуры американка потратила 500 тысяч долларов. Однако Сталлоне не собирается останавливаться на достигнутом и в будущем планирует сделать подтяжку лица.

«Миллионы фанатов восхищаются моей красотой. У меня была долгая и успешная карьера. Я получаю исключительно положительные отзывы, так как я — уважаемый сотрудник сферы развлечений»,

— заявила модель.

На данный момент на Сибил Сталлоне в Instagram подписаны 1,2 миллиона человек.