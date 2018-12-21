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Где разница между «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» 

Рамблер 1 час назад
Ежегодно красивейшие девушки планеты состязаются за звание главной красавицы. Но конкурсов красоты так много, что в них можно запутаться. Самые главные соревнования красоток — конкурсы «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
«Мисс Мира» старше «Мисс Вселенной» всего на год: первый проводится с 1951 года, второй — с 1952. Кстати, конкурс «Мисс Вселенная» с 1996 по 2015 годы принадлежал Дональду Трампу, но с 2015 года им управляет именитый голливудский импресарио Ари Эмануэль.
Оба состязания изначально задумывались как небольшие конкурсы с дефиле в купальниках, однако со временем превратились в шоу всепланетного масштаба. Требования к конкурсанткам примерно одинаковы: они должны быть незамужними и бездетными, у них должны быть хорошая репутация и отсутствие проблем с законом. Участнице должно быть больше 17 лет, ей нужно знать хотя бы один иностранный язык.
Поклонники конкурсов ведут статистику побед, и она небезынтересна. Так, «Мисс Мира» чаще становятся европейки, а вот титул «Мисс Вселенная» чаще получают американки. В 2018 году «Мисс Мира» стала Ванесса Понсе де Леон из Мексики. 26-летняя Ванесса — первая мексиканка, которая удостоилась чести примерить корону «Мисс Мира». А вот судей конкурса «Мисс Вселенная» покорила филиппинка Катриона Грей, но первопроходцем она не стала: представительницы страны до неё одержали целых три победы.
А из ролика вы узнаете, какие награды получают победительницы конкурсов красоты.
Женский форум
Красота , Видео , Дональд Трамп
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