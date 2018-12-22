5 хитростей, с помощью которых можно сделать губы объемнее

Сделать губы объемнее можно не только с помощью процедур в кабинете косметолога. Кратковременного эффекта помогут достичь некоторые из хитростей:

Правильно выбирайте цвет и фактуру помады и карандаша

Если первоочередная задача — визуально придать объем губам, то от матовых помад нужно отказаться. Ваш вариант — перламутровые, мерцающие сатиновые или кремовые текстуры.

Варианты с "бархатным" финишем также не помогут вам увеличить губы.

Прибор для увеличения губ

Этот прибор работает по старому принципу присоски. Такой вариант подойдет, когда хочется сделать пару удачных кадров и не более того. На короткое время губы приобретают ту самую припухлость. А следы в местах соприкосновения можно припудрить или быстро затонировать.

Массаж зубной щеткой

Понадобится мягкая зубная щетка. Массирующими движениями водите в области губ. Такой способ стимулирует прилив крови. Губы становятся "зацелованными" и, приятный бонус, щеточка отшелушивает ороговевшие частички кожи.

Карандаш

Правильная линия контура — это, пожалуй, самый основополагающий фактор в макияже, где нужно визуально увеличить губы. Нужно отойти от правила выбора карандаша на тон темнее. В данном случае нужно взять цвет, повторяющий естественный оттенок губ и немного подтупить его кончик, чтобы линия была мягкой и достаточно широкой.

Ментол

Если с естественностью расставаться совсем нет желания, то помогут гигиенические помады. Важно, чтобы в составе обязательно был ментол — при нанесении такого средства губы начнет приятно покалывать. Ментол будет стимулировать приток крови, и губы немного увеличатся в объеме.