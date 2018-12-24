Кем стали девочки с невероятно красивой внешностью в прошлом

Изменились ли девочки после головокружительного успеха в детском модельном бизнесе?

Тилан Блондо

Девушка является дочерью известной телеведущей Вероники Любри и футболиста Патрика Блондо. В 4 года девочку признали самой высокооплачиваемой юной моделью во всем мире. В 10 лет Тилан участвовала в скандальной фотосессии «Жрицы любви», где маленькую девочку сделали соблазнительной девушкой.

anews

Этот скандал дал дополнительный скачок в карьере, а сейчас, в 17 лет, она много путешествует и снимается в кино.

Кристина Пименова

Родители Кристины — мама-экономист и папа-футболист, не имеющие отношения к моде. Родителей с каждым годом все чаще спрашивали, не снимается ли девочка в кино или в фотосессиях для журналов.

anews

Это и навело маму на одну мысль: когда Кристине было 4 года, мама отправила фотографии в модельное агентство. С тех пор девочка становится все более изысканной, а сумма гонораров увеличивается.

Барбара Палвин

Однажды во время прогулки с мамой по Будапешту к Барбаре подошел скаут модельного агентства, который искал новые лица. Он и дал толчок в карьерном бизнесе Барбары Палвин.

anews

Она сотрудничала с мировыми звездами модельного бизнеса и участвовала в показал Луи Виттона, Нины Риччи, была лицом L’Oreal Paris. сейчас Барбара — ангел бренда женского белья Victoria’s Secret.