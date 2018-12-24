Бьюти-правила от звездных визажистов

Хитрости успешных визажистов, которые вы сами сможете повторить при создании макияжа.

Звездный визажист Моника Бландер, которая работает с такими знаменитостями, как Джессика Альба и Меган Фокс, рассказала, что использует рассыпчатую пудру не только по прямому назначению, но и как сухой шампунь для волос. Кроме того, ей можно припудривать ресницы перед нанесением следующего слоя туши, чтобы придать им дополнительный объем.

А вот визажист знаменитой барбадосской певицы Рианны Присцилла Оно рекомендует не увлекаться рассыпчатой пудрой. Если вы хотите, чтобы кожа отлично выглядела на Чтобы поправить макияж, используйте матирующие салфетки. Они впитывают избытки кожного сала, но не матируют кожу на все сто процентов, оставляя естественное сияние.

@badgalriri

Еще один полезный совет по уходу за кожей лица от Присциллы Оно: если у вас сухая кожа, добавьте несколько капель любого масла для лица в тональную основу.

@badgalriri

У бьюти-гуру Лизы Элдридж, которая работает со звездами мировой величины, вроде красотки Роузи Хантингтон-Уайтли, есть такой прием: чтобы средство (любая база, консилер, жидкие румяна) сияло на коже, в него надо добавить увлажняющий крем. Чем больше крема вы добавите, тем прозрачнее и нежнее получится макияж.

@rosiehw

Известный российский бьюти-блогер Елена Крыгина советует наносить тональный крем с помощью кисти или спонжа. Она уверена, что этими аксессуарами нанести тон гораздо проще, чем руками. "Мне достаточно сделать пять движений, а затем немного промокнуть тон влажным спонжем", — говорит Крыгина.

@elenakrygina