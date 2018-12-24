5 советов, которые помогут сделать кожу идеальной

Мы не будем рассказывать, что нужно больше спать и стараться правильно питаться, это и так понятно. Мы собрали несколько небанальных советов для тех, кто хочет сохранить молодость кожи как можно дольше.

Очищайте лицо поэтапно

Утром во время умывания нанесите очищающее молочко, затем тоник и только после этого увлажняющий крем (или сыворотку, а потом крем). Вечером уделите уходу за кожей лица минут 15-20: удалите макияж средством, в основе которых есть полезные масла, затем используйте мягкую очищающую пенку, наконец, используйте легкий скраб, который освободит поры и избавит от омертвевших клеток, позволяя тем самым коже активнее регенерировать.

Однако со скрабами нужно быть осторожнее, если у вас проблемная кожа, проконсультируйтесь со специалистом, чтобы подобрать максимально подходящий для вас продукт.

Уделите особое внимание увлажнению кожи

Увлажнение действительно важно, потому что в помещениях чаще всего воздух иссушен, что крайне негативно сказывается на коже и провоцирует появление морщин. Если у вас дома есть увлажнитель, то, скорее всего, вы знаете, как сложно добиться подходящей влажности даже в одной комнате. Это значит, что в любом случае вашу кожу необходимо увлажнять изнутри и снаружи.

— Пейте много жидкости.

— Пользуйтесь увлажняющими кремами. Поскольку крем позволяет удерживать влагу, хорошо перед его нанесением использовать сыворотки или масла, которые таким образом проникнут глубже в дерму.

— Пользуйтесь тканевыми масками. Они позволяют восполнить недостаток влаги и к тому же дать коже необходимое питание.

Не трогайте лицо руками в течение дня

Во-первых, это не гигиенично и может легко спровоцировать появление прыщей, потому что наши руки в течение дня никогда не бывают стерильно чистыми. А во-вторых, если, задумавшись, вы подпираете щеку, например, то, скорее всего, кожа вокруг глаз складывается в морщины. Или если вы часто нервно трете лоб или виски, то, вероятно, провоцируете появление морщин на этих местах.

Регулярно стирайте постельное белье и полотенца

Меняйте их не реже одного раза в неделю. На наволочках и полотенцах остаются частички отмерших клеток кожи, которые создают благоприятную среду для размножения бактерий. Кстати, это же касается и других текстильных вещей, которые часто контактируют с лицом, например, шарфов и шапок.

Используйте SPF-крем

Взаимосвязь между солнечными лучами и появлением морщин и пигментных пятен — давно доказанный факт. И речь не только о летних солнечных лучах! Крема с защитой от солнца нужны нужно использовать в любое время года при выходе на улицу.

Многие знаменитые голливудские модели и актрисы признавались, что их главное оружие в борьбе за молодость кожи — это SPF-крема.