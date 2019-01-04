Как омолодить кожу лица, не посещая салоны

Еще пару лет назад ваша кожа была сияющей и гладкой, как вдруг вы замечаете на ней тонкие линии первых морщинок… К сожалению, рано или поздно любой женщине приходится столкнуться с увяданием кожи. Салонные омолаживающие процедуры не всем по карману. Но есть несколько хитростей, которые не пробьют брешь в вашем кошельке. Многие процедуры можно успешно проделывать дома.

Маски

Первое, что приходит на ум, это, конечно, маски, которые можно изготовить самим. Рецептов всевозможных масок в Сети множество. Нужно лишь понять, что необходимо именно вам. В состав «домашних» масок для омоложения стоит необходимо включать антиоксиданты. Самые известные — это витамины С и Е. Добавьте в приготовленную маску несколько капель облепихового, персикового или оливкового масла. Такие маски способствуют разглаживанию мелких морщин, предотвращают появление новых, а также подтягивают кожу.

Скрабы

Облегчить отшелушивание отмерших клеток кожи способны Скрабы, изготовлены из доступных средств. Например, выпив кофе, можно оставшуюся на дне чашки гущу использовать как скраб.

Самомассаж

Скорректировать возрастные изменения овала лица вполне возможно, не прибегая к услугам косметолога. Массаж лица можно сделать в домашних условиях, благо найти множество видео на эту тему на просторах интернета сейчас не проблема. Самомассаж лица улучшает кровообращение, производит эффект лифтинга и позволяет избавиться от отеков.

“Омолаживающий” лед

Приготовить прекрасное омолаживающие средство можно буквально за минуты. Подготовьте отвар трав, которые подойдут именно вам. Например, отвар ромашки поможет поддержать водный баланс кожи и смягчить ее. Замороженный отвар или сок петрушки насыщает кожу витаминами и борется с морщинками. Заморозьте чудо-средство и используйте по утрам. Эта косметическая процедура позволит вам в считанные минуты достичь необходимого эффекта: кожа выглядит сияющей, свежей и молодой.