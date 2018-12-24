Как подготовить кожу к празднику

Последняя неделя декабря — один сплошной стресс. В таких условиях у кожи остается мало шансов быть в идеальном состоянии в новогоднюю ночь. Мы попросили одного из самых востребованных косметологов-эстетистов Лондона Лану Бакли рассказать о том, что делать, если вам надо подготовить кожу к празднику, а времени — в обрез.

За неделю

Самое важное — чувство меры. За 5-7 дней до праздника не рекомендуются химические пилинги, лазерные процедуры, инъекции, чистки лица. Лучше не использовать новую, малоизвестную косметику, а также посещать солярий. Все это может вызвать покраснения, шелушение, аллергическую реакцию, синяки и отеки, воспаления и повысить чувствительность кожи к воздействию окружающей среды.

Также на будущее советую использовать миорелаксирующую капу для полости рта. Она оказывает положительное влияние на положение височно-челюстного сустава, расслабление жевательной мышцы, защищает зубы от стирания, корректирует состояние прикуса и, как следствие, улучшает эстетику и гармонизацию нашего лица. За 1-2 недели до Нового года не добиться существенного результата, но можно начать — и пусть поводом для этого станет Новый год.

За 3 дня

Выбирайте процедуры, которые освежат и увлажнят кожу, улучшат микроциркуляцию, поднимут тонус мышц, сгладят морщинки. За 2-3 дня хороши легкий ферментный пилинг — обычно он не дает отрицательных результатов, но делает кожу гладкой, с эффектом глянца. Еще могу посоветовать популярный на Западе Hydrodacial — он очистит и глубоко увлажнит кожу, а использование альгинатной маски усилит эффект лифтинга и сияния. Скульптурно-буккальный массаж снимет отек, придаст тонус мышцам, освежит и улучшит цвет лица, подарит ощущение легкости и расслабленности.

Здоровая кожа — это увлажненная кожа. Важно пить достаточно воды: 1,5 литра в день — это не только увлажнение, но и прежде всего очищение. Только чистая вода может очистить наши клетки от токсинов. За неделю до праздника лучше снизить потребление кофеина, который обезвоживает нашу кожу. Если у вас нет магического средства в баночке, вы всегда найдете его в холодильнике: например, петрушка отлично отбелит и увлажнит, банан — напитает и увлажнит, овсянка — отшелушит и увлажнит, авокадо — отбелит и напитает, чайные компрессы на глаза снимут усталость и освежат.

За несколько часов

В домашних условиях вполне можно подготовить кожу к празднику. Сначала нужно очистить кожу и затем нанести теплое очищающее масло, смочить махровое полотенце в теплой воде и приложить к лицу несколько раз, слегка массируя. Самомассаж делаем после очищения кожи до маски, обязательно используя массажное средство (крем или масло). Можете взять другой подручный материал в виде роликов, палочек, нефритовых камней или других массажных устройств, но нет ничего лучше собственных рук или рук профессионала, только они могут чувствовать состояние ваших тканей и настроение. Завершаем процедуру тонизацией кожи, наносим лифтинговую маску или маску с дренажным эффектом. Можно использовать чайные компрессы на 15 минут. После — увлажняющий крем снова в сочетании с массажем и сыворотка. Кожа готова к макияжу.

Лана Бакли — дипломированный специалист скульптурно-буккального массажа лица Академии Joelle Ciocco Paris и автор собственной методики массажа лица «Line Of Beauty». 28 и 29 декабря швейцарская клиника Swiss Beauty Clinic проведет авторский семинар «Ежедневный уход за кожей и самомассаж шеи» с Ланой Бакли.