Как сделать макияж с блестками: советы визажистов

Подготовка кожи

Первая и основная рекомендация при работе с блестками — оставьте нанесение тонального крема на последний этап. «Кожа должна быть чистой. Не используйте кремы и сыворотки — все то, что сделает ее липкой. Сначала наносите блестки и только потом все остальное, потому что они осыпаются и мгновенно прилипают», — говорит Таня Горинович, визажист, бьюти-блогер и соонователь студии красоты «Крась & Крути».

«Кисточкой убрать блестки не получится, а ватная палочка будет только втирать их в макияж. Может помочь щеточка для бровей, но только если вы будете аккуратно и очень терпеливо счищать с лица по одной блестке», — советует Алена Лапина, звездный визажист и арт-директор салона красоты Art'Up на Патриарших.

Как наносить блестки

Чтобы блестки закрепились у вас на глазах или губах и не осыпались, их нужно зафиксировать до и желательно после макияжа. «Базой могут служить многие продукты — специальные праймеры, кремовые средства, жидкие матовые помады и любые кремовые тени», — говорит Анна Батанова, мастер Krygina Studio.

«Можно использовать крем, особенно это будет удобно в области глаз. Блестки не стоит наносить на неподготовленное веко, так как они по большей части имеют сухую текстуру и вам будет некомфортно. Но никогда не втирайте блестки, иначе они смешаются с пигментированной основой, например, тенями. Наносите глиттер плоской синтетической кистью легкими прикладывающими движениями. Для мелкодисперсных частичек можно использовать фиксирующий спрей для макияжа. Его нужно распылить до и после нанесения косметики», — предупреждает Анна Шимкова, ведущий визажист Lancôme.

«Специальная база для блесток есть практически у всех бьюти-брендов. Похожа она на клей. Вы вбиваете ее пальцем в чистое веко или в тени и сверху аккуратно накладываете слой блесток. Мне, например, нравится база под блестки от NYX», — рекомендует Алена Лапина.

«Блестки можно красиво добавить влажным способом на стрелки», — говорит Кирилл Шабалин , национальный визажист YSL Beaute в России

Как убирать осыпавшиеся блестки

Один из любимых лайфхаков визажистов — скотч. «Можно взять обычный канцелярский скотч и прямо лентой клеить на лицо — он хорошо собирает все осыпавшиеся частицы. Это довольно распространенный прием. Если скотча нет под рукой то можно набрать на ватную палочку консилер и подкручивающими движениями убрать все ненужное и подчистить макияж», — рекомендует Кирилл Шабалин.

«Мой главный секрет — это вода. Не нужны никакие базы и специальные клейкие вещества. Просто опустите кисть воду, она станет влажной, и блестки к ней легко приклеятся. Ничего не осыпется. Протестировано мной и моими ученицами», — советует Таня Горинович.

«Рекомендую взять немного глиттера и добавить его в жидкий хайлайтер или тональный крем. Выбирайте сияющие блестки серебристых или золотистых оттенков. Зеленый, красный и синий цвета брать не советую», — говорит Алена Лапина.

Для демакияжа лучше всего использовать гидрофильное или двухфазное средство.