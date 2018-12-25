Как выглядят самые красивые культуристки

Женщины-силачки развлекали публику ещё в ярмарочных балаганах. Мало кто воспринимал их всерьёз, скорее, к таким дамам относились как к чему-то экзотическому. Однако сейчас времена сильно изменились, и женщины-бодибилдерши уже давно перестали удивлять.

Героини подборки пришли к культуризму разными путями. Для кого-то это было увлечение спортом, переросшее в любовь к тренажёрному залу, для других бодибилдинг стал способом преодолеть комплексы. Но так или иначе, эти красавицы поражают мускулами и безразличны к мнению, что считает развитые мышцы лишили их женственности и сексуальности.