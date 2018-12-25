Знаменитости, которых не узнать после пластики

65-летняя Елена Проклова прекрасно выглядит, хотя многие поклонники считают, что в погоне за молодостью она утеряла природную красоту. Актриса, начавшаяся сниматься ещё в подростковом возрасте, всегда считала, что красота — это главное женское оружие, и не скрывала, что регулярно обращается к пластическому хирургу. Несмотря на то, что многие критикуют Елену за злоупотребление инъекциями и подтяжками, она вполне довольна собой. Правда, сейчас Проклова стала выглядеть не очень естественно: её черты исказились, кожа чрезмерно блестит, а лицо приобрело одутловатый вид. Нельзя сказать, что пластика действительно пошла на пользу артистке, но, возможно, Елена в какой-то момент попросту переусердствовала, стремясь омолодиться. Ролик рассказывает о других знаменитостях, пластику которых удачной не назовёшь.