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Знаменитости, которых не узнать после пластики 

Рамблер 1 час назад
65-летняя Елена Проклова прекрасно выглядит, хотя многие поклонники считают, что в погоне за молодостью она утеряла природную красоту. Актриса, начавшаяся сниматься ещё в подростковом возрасте, всегда считала, что красота — это главное женское оружие, и не скрывала, что регулярно обращается к пластическому хирургу. Несмотря на то, что многие критикуют Елену за злоупотребление инъекциями и подтяжками, она вполне довольна собой. Правда, сейчас Проклова стала выглядеть не очень естественно: её черты исказились, кожа чрезмерно блестит, а лицо приобрело одутловатый вид. Нельзя сказать, что пластика действительно пошла на пользу артистке, но, возможно, Елена в какой-то момент попросту переусердствовала, стремясь омолодиться.
Ролик рассказывает о других знаменитостях, пластику которых удачной не назовёшь.
Красота , Видео , Звёзды , Елена Проклова
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