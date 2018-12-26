4 идеи для сверкающего новогоднего макияжа

Самый простой способ сделать запоминающийся макияж на Новый год — использовать глиттер. Мы уже рассказывали, как носить глиттер каждый день, а сегодня решили сделать подборку стильных мейкапов, которые очень просто повторить в самую яркую ночь этого года.

Вдохновляйся фотографиями, используй наши советы, а бьюти-советы от блистательной Виолетт помогут сделать интересный макияж самостоятельно.

1. Звездная пыль

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Для этого образа используй пигментированные тени и глиттер с мелкими частицами. Холодные и теплые сверкающие оттенки можно наносить на любую часть лица: на брови, нижние веки или даже в качестве хайлайтера. Если наносишь тени с глиттеров на веки, убедись, что под ними будет база или другие, более плотные тени, чтобы сверкающая пыль не осыпалась в течение вечера. Используй клей для глиттера, если хочешь закрепить частицы на более подвижных частях века или же создать какой-то узор.

Совет от Виолетт: наноси сверкающие тени кисточкой, чтобы захватить побольше пигмента, и только после того, как заполнишь центр века, растушевывай оттенок выше. Следи, чтобы линия ресниц оставалась заполненной.

2. Брызги шампанского

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Оттенки шампанского, персикового и нежно-розового — лучшая цветовая гамма для новогодней ночи. Подбери макияж к своему наряду или любимому напитку. Используй голографические тени в уголках глаз или зонах для хайлайтера, чтобы добиться дополнительного сияния.

Совет от Виолетт: подведи глаза темным карандашом или используй кремовые тени темного оттенка. Не обязательно делать линию графически четкой, растушуй цвет вдоль века. Это поможет визуально выделить глаза, сделать их больше и избежать болезненного вида из-за преобладания розовых, желтых или красноватых оттенков.

3. Металлическая эмаль

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Для тех, кто хочет сделать макияж более ярким, но при этом не выйти за рамки минимализма, бьюти-индустрия придумала эмаль. Тени с плотным финишем или глиттер с очень мелкими частицами помогут создать яркий и сверкающий макияж. Наноси эмаль на веки, брови, губы или даже на уши, и такой образ не останется незамеченным. В тренде все оттенки металлик: золото, серебро, бронза и платина, а также любой из твоих любимых цветов с металлическим эффектом.

Совет от Виолетт: если хочешь добавить эмали объема и естественного блеска, нанеси на веко глянцевое покрытие, когда полностью закончишь макияж.

4. Стразы

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Еще один интересный способ сделать сверкающий макияж — стразы. Для такого образа тебе потребуется много терпения, симметрия и клей для глиттера. Крупный глиттер можно нанести поверх пигментированных теней, а стразы расположить по веку, в уголках глаз, скулах или вокруг нижнего и верхнего век, чтобы подчеркнуть форму. Ты также можешь использовать подводку с глиттером в качестве клеящей основы и расположить сверкающие капли по контуру стрелки.

Совет от Виолетт: главное при работе со стразами — сохранять симметрию. Чтобы создавалась иллюзия объема, а частицы блестели и переливались на свету, необходимо расположить их не друг под другом, а по диагонали.