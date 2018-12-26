Американка тратит все деньги на жизнь в стиле Барби

Если вы считаете, что выражения "надеть розовые очки" и "видеть жизнь в розовом цвете" — это лишь метафоры, вы ошибаетесь. Американка Киттен Кай Сера доказала, что сделать мир вокруг себя ярким вполне возможно в самом прямом смысле этого слова.

53-летняя жительница Калифорнии настолько любит розовый цвет, что решила окружить себя вещами лишь этого оттенка. Правда, на свою прихоть даме пришлось потратить кругленькую сумму: "розовый мир" обошелся Киттен почти в 1,5 миллиона долларов.

Зато теперь фанатка розового цвета абсолютно счастлива, популярна и живет в свое удовольствие. А недавно ее официально признали Самой розовой персоной в мире.

Листайте фотогалерею, но предупреждаем — содержание розового цвета на снимках просто зашкаливает.