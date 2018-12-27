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Ученые выяснили, какие части тела наиболее сексуальны 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Каждый из нас обращает внимание на разные части тела партнера: для кого-то важнее всего карие глаза, а для кого-то — накачанные бицепсы. Сайт fitrated.com опросил 2017 взрослых, чтобы узнать, на что они смотрят чаще всего.
Выбирая из типов мужского телосложения (обычный, мускулистый, полный, худой, другое), 41,7% женщин выбрали «обычный», а 35,8% признались в тяге к мускулистым парням. Мужчины голосуют за женщин с формами (48%), 24,1% выбрали обычных, 22,4% — худых и только 3,8% — мускулистых фитоняшек.
Любимая часть тела у тех, кого тянет к обычным и полным, — грудь, а среди любителей худеньких барышень половина тоже проголосовала за грудь, а другая — за ягодицы. Женщинам в мужчинах больше всего нравятся плечи. Эту информацию можно учесть, когда в следующий раз окажешься на сайте знакомств!
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