7 секретов красоты от знойных бразильянок

Бразилия — это страна палящего солнца, жарких карнавалов и привлекательных девушек — обладательниц бархатной кожи, густых волос и аппетитных форм. Бразильянки, по общему признанию, — одни из самых красивых девушек планеты: в прошлом они дважды завоевывали титул «Мисс Вселенная», а сейчас возглавляют списки наиболее востребованных мировых топ-моделей. О главных секретах красоты и молодости бразильянок читайте в нашем материале.

Шоколадный загар

Пожалуй, ровный загар — это то, без чего нельзя представить красавицу-бразильянку. Все они принимают солнечные ванны и обходят стороной солярии. Теплая и солнечная погода в Бразилии царит круглый год. Хотя слитные купальники вновь вошли в пляжную моду, бразильянки отдают предпочтение бикини самых смелых фасонов и цветов. Благодаря открытому купальнику большая поверхность тела оказывается под солнцем, а загар получается естественным и ровным. Да и, чего таить, бразильянкам, как правило, нечего скрывать!

Если и вам захотелось заполучить бразильский массаж, то солярий или бронзаторы — идеальные помощники в этом деле. Однако, редакция Passion.ru советует помнить, что воздействие UV-лучшей негативно влияет на кожу и не способствует сохранению молодости.

Песок вместо скраба

Ни для кого не секрет, что скраб — это залог идеального загара. Сделав предварительное скрабирование тела, вы как нельзя лучше подготовите кожу к принятию солнечных ванн. Об этом бьюти-секрете знают и бразильянки. Вы будете удивлены, но в качестве скраба они чаще всего используют не кофе, которым так славится Бразилия, а обычный пляжный песок! Оказавшись на пляже, бразильянки делают легкий массаж тела влажной песочной крошкой и приступают к принятию солнечны ванн.

Хотя песок и кажется эффективным скрабирующим средством, это точно не выход для россиянок, которым климатические условия не позволяют бывать на пляжах круглый год.

Спорт

Залог идеальной фигуры бразильянок — занятия спортом. Вечное лето в Бразилии и как следствие — преобладание открытой одежды в гардеробе местных модниц, не дают бразильянкам расслабиться и заставляют постоянно держать себя в форме. Ежедневные утренние пробежки, занятия летними видами спорта, плаванье, регулярные походы в тренажерный зал — все это давно стало рутиной для бразильянок.

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Например, Instagram-профиль ангела Victoria’s Secret Адрианы Лимы пестрит фотографиями в боксерских перчатках, а сама Адриана признается, что не будь она моделью, выбрала бы бокс. Другая бразильская модель Жизель Бюндхен занимается не только боксом, но и йогой, дабы не отставать от своего спортивного супруга — футболиста Тома Брэди.

Пластическая хирургия

Хотя бразильянки и проводят по несколько часов в тренажерном зале, они вовсе не отказываются и от пластической хирургии. Бразилия занимает второе место по количеству пластических операций и уступает только лишь США. Чаще всего бразильянки прибегают к всевозможным подтяжкам, но не отказываются и от силикона. Будучи обладательницами пышных бедер, они едва могут похвастаться большой грудью.

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К примеру, Жизель Бюндхен неоднократно обращалась к пластической хирургии и делала ринопластику, блефаропластику и увеличивала грудь. Впрочем, и липофиллинг ягодиц — одна из самых востребованных операций, которую юным девушкам дарят в качестве подарка на совершеннолетие.

Натуральные масла: кокосовое и бабассу

Ещё один секрет красоты бразильянок заключается в широком использовании натуральных масел как для ухода за кожей, так и за волосами. Было бы удивительно, если бы они игнорировали щедрые дары бразильской природы. Эти масла универсальны: масло бабассу отлично подходит для увлажнения высушенной солнцем кожи лица и тела, а кокосовое масло прекрасно справляется как с шелушениями на коже, так и с сухими кончиками волос. Полезными свойствами обладает и кокосовая вода: бразильянки не только употребляют ее внутрь, но и используют в качестве тоника.

Ягоды асаи

Родом из Бразилии, плоды пальмы асаи уже успели прославиться на весь мир как «ягоды красоты». Помимо великолепного сладковатого вкуса, ягоды асаи обладают внушительным списком полезных свойств: они содержат большое количество питательных веществ и минимум сахара, но самое главное — богаты антиоксидантами.

Роскошные волосы

Бразильянки — обладательницы роскошных волос: длинных, вьющихся и темных. Шикарной шевелюрой их щедро наградила природа. Тем не менее, бразильянки тщательно ухаживают за своими волосами, отдавая предпочтение натуральным составам. Маска с авокадо — излюбленное домашнее средство для ухода за волосами. Эту маску частенько делает Адриана Лима. Результат на лицо — блестящие и здоровые волосы! Домашние рецепты — это, конечно, хорошо, однако, согласно статистике, в бьюти-арсенале среднестатистической бразильянки 7 продуктов для ухода за волосами. Кстати, следом за бразильянками в этом рейтинге идут российские красавицы, поэтому с латинскими красавицами у нас не так уж мало общего.