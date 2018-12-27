Неочевидные привычки, которые преждевременно старят кожу

Все знают, что алкоголь, никотин и фастфуд вредны для кожи, но есть и не такие очевидные факторы, способствующие преждевременному старению. Разбираемся, какие привычки губят красоту.

Засыпать с макияжем. Это достаточно очевидно, но многие продолжают ложиться спать с тушью на ресницах или с тональным средством на лице. Особенно в молодости, когда после шумной вечеринки лень даже раздеваться! Однако если вам уже не 20, это большая ошибка, за которую придется расплачиваться лишними морщинами. Макияж забивает поры и блокирует поставку кислорода клеткам. Что бы ни случилось и откуда бы вы ни вернулись, снять макияж просто необходимо.

Трогать лицо руками в течение дня и неправильно наносить крем. Мы трем виски, держимся за лоб или подставляем кулак под подбородок — все эти действия при регулярном повторении травмируют кожу. Это может вызвать прыщи или спровоцировать преждевременное появление морщин. Нужно приучить себя не трогать лицо в течение дня.

Хотя почти на каждом тюбике есть инструкция, как наносить крем, многие продолжают втирать средство круговыми движениями или просто растирать в полной уверенности, что главное — нанести. Однако важно распределять крем по массажным линиям, тогда мышцы лица приходят в тонус, кожа не растягивается и не обвисает, коллагеновые волокна в коже не подвергаются повреждениям.

Использовать SPF-крем только в жарких странах. Вообще, загар очень вреден для кожи, он ее иссушает. Под прямыми солнечными лучами желательно находиться максимум 20 минут в день. При этом нужно наносить защитные средства не только во время отдыха, но и в любую солнечную погоду.

Принимать слишком горячий душ. Дерматологи советуют выбирать такую температуру воды, которая будет близкой к той, что поддерживает наше тело — до 40 градусов. Более горячая вода способствует потере влаги, а также смывает естественные масла, защищающие кожный покров.

Пить из трубочки. Частое использование соломинки для питья приводит к появлению кисетных морщин, которые постепенно превращаются в носогубные сладки. Их сложно корректировать, а визуально лицо будет выглядеть на 5-7 лет страше.