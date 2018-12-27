«Когда девушка с весом — она ненавидит себя»

Девушки отказывались участвовать из-за своей фигуры, но на снимках кажется, что они настоящие модели.

Если девушка мечтает о новогодней фотосессии, то всегда есть важное замечание — на фотографиях она должна получиться хорошо. Если нет в этом уверенности, то и пробовать не стоит. Именно с такими убеждениями борется Тамара Малгина, руководитель творческой группы «Формат». В июне под ее руководством пышногрудые сибирячки снялись в клипе на крыше высотки при штормовом ветре, а сейчас она организовала игривую фотосессию для своих подопечных — девушки позировали в вечерних платьях и не только. Корреспондент SHE узнала, почему не все хотели участвовать.

«Проект у нас такой, что мы собираем девушек, а они через 4 месяца снимаются в танцевальном клипе. И каждый раз нам попадаются разные девушки, но их объединяет одно: их жизнь нацелена на то, чтобы давать другим, заботиться о других. И поэтому фотоссесия — это один из этапов заботы о себе. Это возможность попробовать немного другую жизнь», — рассказывает Тамара Малгина.

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По словам руководителя, многие девушки считают это блажью. Но группа организует это так, чтобы не было слишком затратно. «Потому что тратить на себя деньги многие не привыкли. Многие не понимают ценность профессионального грима. Думают: сама накрашусь, да и хорошо; кудри накручу, да и ладно», — рассказывает Тамара.

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На фотосессии участницы пробовали разные образы, стили и танцевальные фигуры. По словам руководителя, организаторы старались раскрутить девушек на эмоции.

«Обычно когда девушка с весом — она ненавидит себя. Поэтому нельзя в один момент подойти к зеркалу и сказать: "Я люблю себя". Мы переходим хотя бы к нейтральному отношению к себе. Когда начинаешь заботиться о себе — появляются потихоньку к себе теплые чувства. Не когда ты ленивая скотина, а когда ты человек, который достоин заботы и может уставать, может позволить себе фотосессию вне зависимости от того, заслужил или не заслужил»,

— рассказывает Малгина.

Одна из участниц проекта сейчас ждет четвертого ребенка. По словам Тамары, среди девушек есть владелицы бизнеса и научный сотрудник из Академгородка.

«Я пыталась перебороть (комплексы. — Прим.ред.) — долго думала, что это из-за веса. Из-за того, что у меня уродливая фигура, нет пропорций, что не могу надевать красивую одежду. Как оказалось, нет, все у нас в голове. Когда я похудела — поняла, что ничего не изменилось. Я как была неуверенной, так и осталась.

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В "Формате" первое, что меня поразило: насколько крутые девчонки. Мне показалось, что это профессионалы. А потом я узнала, что кто-то пришел недавно, как я. Сами знаете, что такое женский коллектив, не думала, что там внутри может быть такая крутая атмосфера. Здесь никакого стеснения, никаких зажимов. Когда сам видишь, что вокруг все кайфуют от процесса и делают все, чего раньше не делали, ты и сам начинаешь это делать. Только там я начала себя любить. Я в группе 3,5 месяца. У нас было много тренингов, и я увидела, что я красива.

Фотосессий у меня раньше не было. Опять же по причине того: да куда мне, да зачем. Это не только из-за фигуры, из-за восприятия себя», — поделилась Карина с НГС.