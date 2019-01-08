Можно ли победить морщины вокруг глаз

Плохая новость заключается в том, что появление морщин — процесс необратимый. Однако замедлить старения кожи под силу каждой женщине.

Кожа вокруг глаз больше других участков подвержена образованию морщин, потому что: во-первых, она почти лишена сальных желез, из-за чего более тонкая и нежная; во-вторых, ежедневно подвергается большим нагрузкам.

Итак, что можно сделать в качестве профилактики:

Всегда смывайте макияж с глаз. Пользуйтесь специальными средствами для снятия макияжа, не экономьте ватные диски (для каждого глаза используйте отдельный диск, а то и два) и не надавливайте слишком сильно, чтобы не травмировать нежную кожу. Кроме того, не экономьте на туши и тенях и не забывайте, что у любого средства есть срок годности, даже у рассыпчатого.

Наносите крем утром и вечером, предварительно тщательно очистив кожу лица с помощью пенки или молочка. Используйте косметические средства, содержащие коллаген, эластин и витамины A, C и E. Не пренебрегайте специальными средствами, которые предназначены для кожи вокруг глаз.

Пользуйтесь тканевыми и гелевыми масками. Кстати, под тканевую маску можно положить увлажняющий крем, это усилит ее эффект. А гелевые маски можно нагревать или охлаждать перед применением — в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться. Нагревайте перед сном, когда хотите расслабиться и снять усталость глаз. Охлаждайте, когда хотите взбодриться и убрать синяки и мешки под глазами.

Регулярно делайте массаж век. Он усилит кровообращение и предупредит появление морщин.

Не забывайте пользоваться SPF-средствами (от 15 и выше), и не только на отдыхе. Кроме того, носите очки с затемненными стеклами. Лучше всего подойдут модели с линзами, снабженными УФ-фильтрами.

Не злоупотребляйте с алкоголем и курением. Эти вредные привычки сильно сушат кожу.

Пейте много воды и старайтесь следить за питанием, чтобы оно было сбалансированным. Если организму не будет хватать витаминов, это в первую очередь отразится на коже.