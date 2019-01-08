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Можно ли победить морщины вокруг глаз 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Плохая новость заключается в том, что появление морщин — процесс необратимый. Однако замедлить старения кожи под силу каждой женщине.
Кожа вокруг глаз больше других участков подвержена образованию морщин, потому что: во-первых, она почти лишена сальных желез, из-за чего более тонкая и нежная; во-вторых, ежедневно подвергается большим нагрузкам.
Итак, что можно сделать в качестве профилактики:
  • Всегда смывайте макияж с глаз. Пользуйтесь специальными средствами для снятия макияжа, не экономьте ватные диски (для каждого глаза используйте отдельный диск, а то и два) и не надавливайте слишком сильно, чтобы не травмировать нежную кожу. Кроме того, не экономьте на туши и тенях и не забывайте, что у любого средства есть срок годности, даже у рассыпчатого.
  • Наносите крем утром и вечером, предварительно тщательно очистив кожу лица с помощью пенки или молочка. Используйте косметические средства, содержащие коллаген, эластин и витамины A, C и E. Не пренебрегайте специальными средствами, которые предназначены для кожи вокруг глаз.
  • Пользуйтесь тканевыми и гелевыми масками. Кстати, под тканевую маску можно положить увлажняющий крем, это усилит ее эффект. А гелевые маски можно нагревать или охлаждать перед применением — в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться. Нагревайте перед сном, когда хотите расслабиться и снять усталость глаз. Охлаждайте, когда хотите взбодриться и убрать синяки и мешки под глазами.
  • Регулярно делайте массаж век. Он усилит кровообращение и предупредит появление морщин.
  • Не забывайте пользоваться SPF-средствами (от 15 и выше), и не только на отдыхе. Кроме того, носите очки с затемненными стеклами. Лучше всего подойдут модели с линзами, снабженными УФ-фильтрами.
  • Не злоупотребляйте с алкоголем и курением. Эти вредные привычки сильно сушат кожу.
  • Пейте много воды и старайтесь следить за питанием, чтобы оно было сбалансированным. Если организму не будет хватать витаминов, это в первую очередь отразится на коже.
  • С возрастом процесс выработки коллагена и эластина замедляется, ваша кожа начнет терять упругость. Если вы видите, что никакие ваши усилия не дают результатов, отправляйтесь на консультацию к косметологу. Он может посоветовать вам эффективные и безопасные методики омоложения. Для устранения морщин вокруг глаз с успехом применяют мезотерапию, инъекции гиалуроновой кислоты, различные биокомплексы, способствующие усилению естественной выработки коллагена.
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