Как живет женщина с самой узкой талией

29-летняя Мишель Кобке из Берлина уже успела прославиться на весь мир своей уникальной внешностью. Девушка подвергла себя мучениям и ради осиной талии не снимала узкий корсет три года.

Она решилась на этот шаг, так как захотела приблизиться к идеалу красоты. Как рассказывала сама Мишель в интервью журналистам, она всю жизнь была недовольна своей внешностью — ей не нравилась ее фигура.

Michèle Köbke

Идея носить корсет каждый день на протяжении трех лет показалась ей лучшим решением по борьбе со своими комплексами. Мишель была уверена — для того, чтобы достичь желаемого результата, диеты будет недостаточно.

Michèle Köbke

Родные не поддерживали девушку, они были уверены, что Мишель должна гордиться своими естественными формами. На момент, когда Кобке начала носить корсет, ее талия была 64 сантиметра, а после трех лет — ее талия сузилась до 41 сантиметра.

Michèle Köbke

На этом девушка останавливаться не собирается, она хочет и дальше носить корсет и попасть в Книгу рекордов Гиннесса, как обладательница самой тонкой талии в мире. Она серьезно намерена побить рекорд действующей рекордсменки Кэти Юнг, талия которой составляет 38,1 сантиметра. Мишель поставила цель сузить талию до 36 сантиметров.

Michèle Köbke

Несмотря на то, что Мишель довольна своей внешностью и заявляет, что с новыми формами она стала чувствовать себя уверенней, доктора советуют воздержаться от такого способа похудения. Эксперты считают, что постоянное ношение корсета может нанести вред здоровью.