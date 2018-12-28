Мода на бодипозитив к добру не приведет

Не родись красивой

Для начала надо понять, что же это такое. Изначально движение, зародившееся еще в 1996 году, несло в себе действительно позитивный вектор. Главной целью было помочь людям преодолеть конфликт с их телом для более счастливой и продуктивной жизни. Бодипозитивисты боролись с косым взглядом на тех, кто «не такой». У кого-то нет руки, у кого-то ожог на лице или глаз косит, у кого-то ноги колесом — все это повод для насмешек или как минимум лицемерного сочувствия.

Это действительно гадко, и с этим надо бороться. Но со временем, как это часто бывает, бодипозитив выродился в уродливые формы, повторив путь в целом правильного понятия «толерантность».

Поначалу ведь в толерантности не было ничего плохого, это просто терпимость к «не таким», к «особым». А теперь толерантностью пугают детей, и «толерасты» уже борются не за равноправие, а за особое положение. В итоге если в США на одно место претендуют белый и черный, почти наверняка должность получит второй, потому что работодатель побоится обвинения в нетолерантности. А старушка Европа оказалась в ползучей оккупации «беженцев» с Ближнего Востока, среди которых почему-то преобладают мужчины «призывного возраста», насаждающие свои порядки.

Нечто похожее происходит и с бодипозитивом. Если поначалу декларировался принцип «некрасивым быть не стыдно», то сейчас это вырождается в «стыдно быть красивым». И те, кто заботится о своей внешности, подвергаются обструкции и осмеянию.

Силикон против свитера с оленями

С одной стороны, конечно, «красавчики» сами виноваты. Тратить бешеные деньги на спа-салоны, тренажерки, солярии, бутики и пластическую хирургию, чтобы вывести особую породу «мукл» с силиконом вместо мозгов и выглядящих будто вышедшие с одного конвейера? Нечего удивляться, что многие их возненавидели и начали презирать. Стареющие звезды с кожей на лице, натянутой так, что вот-вот треснет — лучшее средство для контрпропаганды «индустрии красоты». Даже термин такой появился — фитнес-фашизм.

И вот на этом фоне бодипозитивисты провозгласили — любите нас такими, какие мы есть. И «гонка за красотой — это насилие над природой». Подчеркнутую сексуальность стали считать признаком низкого интеллекта. Лишний вес — норма. Одежда должна быть удобной, а не красивой. Косметика уродует женщину. И все такое. Да, чуть не забыл — само понятие лишнего веса подвергается проклятию. Нет негров, есть афроамериканцы, афроангличане и афроафриканцы. Нет толстых, есть сайз-плюс (большой размер). Стремление придумать слово, которое заменит имеющееся определение, — отличный маркер для «гипертолерастов». В Европе кое-где уже нет мам и пап, а есть родитель один и родитель два, а в США уже звучат голоса, что слово «женщина» — сексистское, и пора обязать людей использовать термин «вагиноамериканец».

Отход от стремления выглядеть красиво нынешние бодипозитивщики превратили в стремление выглядеть убого. Зато удобно. Мешковатые свитера, плохо промытые волосы, стоптанные кроссовки.

Неожиданно первыми под раздачу попали фирмы, чьи товары как раз были призваны делать человека красивым. Продажи бренда Victoria’s Secret, специализирующегося на женском нижнем белье, рухнули на 40 процентов. Бренды, эксплуатирующие сексуальность, — Playboy, Agent Provocateur — один за другим теряют долю на рынке или даже банкротятся, спрос на их продукцию становится все менее стабильным. Продажи пуш-апов в Европе и США упали вдвое. Женщины стали предпочитать комфорт и практичность (т.е. дешевизну) стремлению «выглядеть лучше, чем есть на самом деле».

Серые шейки

В качестве аргумента в свою пользу участницы движения «серых мышек» приводят наблюдения, что в природе яркое оперение имеют только самцы, а самочки обычно неприметные и скромные. Правда, они пренебрежительно не замечают, что «уточки» в природе выполняют естественное предназначение — принести побольше потомства и сохранить его, а для этого неяркий окрас как раз подходит лучше всего. А сами бодипозитивщицы, как правило, идею размножения не слишком приветствуют.

Забавно и то, что вектор «все должно быть естественным» у участниц движения как-то очень ловко и непринужденно сочетается с гневом по поводу сексуального внимания со стороны мужчин. Но, пардон, что может быть естественней внимания мужчины к женщине? Это же второй естественный инстинкт в природе после голода! Получается — «здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачиваем».

Позитивная дискриминация

Одна из самых активных групп бодипозитивщиков проповедует, что нет такого понятия, как избыточный вес. Толстяки такие же люди, как все, и обращать внимание на их фигуру — вернее ее отсутствие — признак невоспитанности и вообще дикарство. Вот только медицина свидетельствует — избыточный вес — это причина десятков заболеваний и вообще ведет к преждевременной смерти. Быть толстым нормально, говорите?

Не секрет, что в благополучных странах Европы и Америки происходит стремительный процесс депопуляции титульных национальностей, компенсируемый за счет хорошо и с удовольствием размножающихся мигрантов. А наши туристы, возвращаясь из этих стран, в один голос отмечают — классно, но «бабы там страшные». Они не страшные, господа. Им просто плевать, как они выглядят. Они себя любят такими, какие они есть, и не намерены ничего делать, чтобы вас привлечь. Безобидно, говорите?