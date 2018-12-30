Как выглядеть свежо несмотря на долгие праздники

После новогодних праздников у женщин нередко портится качество кожи — появляются отеки, покраснения, шелушение и высыпания. Для того чтобы предотвратить такие неприятные последствия, важно придерживаться определенных правил.

Главная причина, по которой страдает кожа, заключается не в авитаминозе и перепадах температурного режима. Все намного проще — обезвоживание. Дело в том, что зимой наш организм не испытывает такой жажды, как летом, поэтому мы пренебрегаем водным режимом. Но это грубейшая ошибка, поскольку недостаток влаги сказывается на внешнем виде.

Чрезмерное употребление алкоголя на праздниках тоже губительно сказывается на коже. В результате мы просыпаемся с отеками и сухостью. Эксперты советуют придерживаться несложного правила: после каждого бокала горячительного напитка выпивайте стакан чистой воды. Также после бурного застолья рекомендовано последующий день потратить на усиленное насыщение организма влагой. Для этого пейте чистую воду и употребляйте фрукты и овощи, богатые жидкостью.

Эксперты советуют не переедать, чтобы на лице не появились высыпания. Но если этого не избежать, употребляйте больше растительной пищи, чем жирной и сладкой. Для этого обогащайте салаты зеленью и свежими овощами. Таким образом можно наладить работу кишечника, которому тяжело справиться с обильным употреблением пищи в праздники. Также вы можете избавить организм от шлаков, наличие которых проявляется в виде высыпаний на лице.