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Частые ошибки в макияже бровей 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
В последнее время именно бровям девушки уделяют пристальное внимание во время повседневного макияжа. Но далеко не у всех получается подобрать правильную форму и цвет.
Зачастую девушки допускают такие ошибки:

Слишком яркие брови

Если у вас светлая кожа и волосы, то не следует делать брови слишком темными. Руководствуйтесь правилом, что лучше делать цвет бровей светлее, чем темнее.

Татуаж

Если вы решили сделать татуаж и сбрить брови — то это не лучшая идея. Ни в коем случае не делайте свои брови нарисованными и неестественными. Оставьте все как есть и отправляйтесь на процедуру микроблейдинга.

Очень широкие брови

Широкие брови сейчас безусловно в моде, но выбирайте ту форму, которая идет вашему лицу. Не стоит дорисовывать ширину бровей. Зачастую это выглядит неаккуратно и неестественно.

В стиле 90-х

Слишком тонкие брови, похожие на нитку, идут только Эдит Пиаф. Во время коррекции бровей, следите, чтобы они не стали "перещипанными" и тонкими.

Очень короткие или слишком длинные брови

Хвостик брови должен заканчиваться там, где у вас расположен край глаза. Когда бровь выходит за грань — это тоже выглядит не очень аккуратно.

Вы выщипываете их сверху

Если выщипывать брови сверху, в какой-то момент волосы над ними перестают расти. Проще убрать нижние волоски. Это не причинит никакого вреда форме бровей.
Женский форум
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