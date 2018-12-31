6 секретов профессиональных визажистов, которые сделают вас звездой

Давайте подходить к макияжу серьезно?

Это знают профессионалы, это стоит знать и вам.

Правило первое: хорошие инструменты — половина дела

От того, насколько качественные кисти и косметику вы используете, зависит ваш внешний вид. Если посадить рядом неопытную девушку, но с хорошей косметикой и кистями и тут же дать профессионалу самую дешевую косметику и лезущие китайские кисточки — результат у них будет одинаковый. Ваше мастерство не поможет, если у вас изначально негодные материалы.

Вот 8 основных инструментов, которые должны быть качественными:

1. Кисть для базы

2. Кисточка для консилера

3. Кисть для рассыпчатой пудры

4. Кисть для румян

5. Маленькая кисточка для смешивания тона

6. Плоская кисточка для теней

7. Скошенная кисточка для теней

8. Кисточка для помады

Запомните простое правило — чем ближе вы держите кисточку под основание щетины, тем сильнее вы давите на нее, и наоборот. Для равномерной растушевки используйте хват за середину ручки. Еще совет: вы всегда можете сделать круглую кисть плоской, сжав щетину в пальцах.

Правило второе: смешивайте базу с праймером

Вы можете наносить тональный крем полностью на лицо, но лучшего эффекта вы добьетесь, если будете смешивать его перед нанесением с праймером. Так цвет будет органичнее смотреться на лице и держаться будет лучше.

Правило третье: маскируйте недостатки по науке

Посмотрите в Гугле , что такое цветовой круг. Для того, чтобы компенсировать покраснение в уголках носа или зеленые мешки под глазами, необходимо использовать косметику тех цветов, что противоположны друг другу на диаграмме.

Красноту убираем зеленым. Синеву — оранжевым. И так далее. Не надейтесь, что бежевый консилер спасет вас в любой ситуации. Цвет нужно подбирать.

Правило четвертое: смело изменяйте форму лица

Круглое лицо можно сделать овальным, нанеся бронзатор на тон-два темнее вашего цвета кожи на виски, щеки и подбородок.

Выпуклый лоб можно зрительно уменьшить, оттенив бронзатором линию роста волос. И так далее.

Вы поняли принцип, правда? То, что хотим уменьшить — затеняем, то, что хотим увеличить — делаем светлее. Переход от блестящего бронзатора к матовому тоже можно использовать, чтобы нарисовать себе более четкие контуры лица.

Правило пятое: подойдите к глазам творчески

Вот это вот скучное «просто тушь, подводка, тени» оставьте девочкам-старшеклассницам. Все то, что мы говорили о контурах лица в целом, касается и ваших глаз. Веки и ресницы нужно рисовать с той же тщательностью, что и скулы и нос. Посмотрите на свои глаза беспристрастно: вы видите мешки, морщинки, складки и затенения вокруг глаз? Если да, вспоминаем правило цветовой маскировки и «что хотим увеличить — делаем светлее».

Так, оранжевый бронзатор в уголке глаза сделает ваши голубые глаза еще ярче. Тонкая полоска автозагара между верхним веком и бровью скроет дряблость кожи.

А глубоко посаженные глаза станут выразительнее с белой подводкой по нижнему веку.

Правило шестое: противоположные цвета сильно контрастируют

Мы снова о цветовом круге, но теперь применительно к теням

Для голубых глаз контрастным цветом являются все оттенки желтого, персикового, золотого. Для зеленых глаз контрастом будут оттенки вишневого или винного цвета.

Для карих — подойдет любой цвет. Но наилучшим выбором будут синие и фиолетовые цвета.

Все, вы неотразимы!