Как избавиться от мешков под глазами

Новый год — один из самых долгожданных и любимых праздников в году. Праздничные дни всегда очень активны и насыщены: встречи с друзьями, бессонные ночи, долгие прогулки по морозному лесу, обилие вкуснейших десертов, шампанское. Единственное, что может надолго омрачить настроение в праздничный период — наше отражение в зеркале по утрам. Кто виноват и что делать? Давайте разберемся.

1. Отеки вокруг глаз и мешки под глазами

Виновны

Нарушенный режим сна. Ночью в определенные часы активно вырабатываются различные гормоны, в том числе оказывающие влияние на задержку жидкости в тканях. Это связано с нашими физиологическими особенностями и биоритмами. Если режим сна нарушается и отходит от привычной нормы, то происходит гормональный дисбаланс, что приводит к задержке жидкости.

Избыток соленой, консервированной и копченой пищи, а также алкоголя. Представленные на праздничном столе блюда и напитки способствуют резкой задержке жидкости в тканях. Особенно если употреблять их в такой непривычный для нас временной интервал — ночью.

Что делать

Не спать утром 1 января до обеда. Как бы ни было тяжело, необходимо проснуться до полудня, а вечером лечь спать до полуночи. Таким образом, режим сна и выработка гормонов быстро восстановятся и не собьются.

Не пропускать ужин в предвкушении праздничного застолья. Легкий перекус снизит риск переедания. Если говорить об алкоголе, то предпочтение следует отдать сухим и полусухим винам.

Если кожа лица склонна к отечности, целесообразно подготовиться к празднику с помощью дренажных инъекционных процедур. Препараты последнего поколения, применяющиеся для проведения мезотерапии кожи лица и области вокруг глаз, способны оказывать мощное тонизирующее действие на лимфатические и венозные капилляры, способствуя усиленному оттоку жидкости из проблемных зон. Это помогает минимизировать риск послепраздничных отеков или быстро от них избавиться, если подготовиться заранее не удалось. Также сильным противоотечным действием обладает проведение микротоковой терапии с применением специализированных сывороток и лимфодренажный массаж.

2. Нездоровый цвет лица

Виновны

Алкоголь. Известно, что объемы потребления алкоголя в новогоднюю ночь часто превышают все допустимые нормы. А это приводит к алкогольной интоксикации организма. Для кожи это является мощнейшим стрессом. Поэтому землистый и серый цвет лица может сопровождать вас почти все новогодние праздники, пока организм не справится с токсинами.

Все большее распространение получает тенденция празднования Нового года вне дома. 31 декабря в клубах и ресторанах очень много гостей. Вентиляция зачастую не справляется с таким наплывом посетителей, и воздух, обедненный кислородом, усугубляет состояние кожи: цвет лица приобретает бледный и нездоровый оттенок.

Что делать

Не рекомендуется пить алкоголь на голодный желудок, так как он моментально всасывается в кровь, способствуя более выраженной интоксикации. Даже небольшое количество пищи поможет его равномерному всасыванию, и ферментная система печени будет расщеплять его эффективнее. Также быстрому восстановлению и предотвращению интоксикации поможет прием энтеросорбентов (веществ, которые, попадая в желудок и кишечник, впитывают в себя яды и токсины, а потом выводят их естественным образом), однако до применения их нужно проконсультироваться как минимум с терапевтом, чтобы убедиться, что у вас нет противопоказаний.

Появление нездорового и серого цвета лица можно предотвратить с помощью использования различных сывороток и кремов с высоким содержанием пептидов, растительных экстрактов и витаминов (особенно витамина С). Такие средства оказывают поддерживающее и укрепляющее действие на сосуды, способствуя нормализации цвета кожи. Для достижения более сильного, быстрого и продолжительного эффекта сияния кожи лица рекомендуется пройти курс обогащенной (витаминизированной) биоревитализации. Для того чтобы встречать любые праздники с безупречной кожей, предотвращая воздействие вредных факторов, достаточно сделать 3-4 процедуры с интервалом в 2 недели. Если заранее подготовиться не удалось, то быстро вернуть коже сияющий и здоровый вид поможет экспресс-восстановление с помощью двух процедур инъекционной терапии или нескольких процедур фармафореза с активными концентратами.

3. Воспалительные и аллергические высыпания

Виновны

Макияж. В приятной суматохе новогоднего веселья может не остаться сил для умывания и нанесения крема. Макияж, смешанный с загрязнениями и кожным салом, способен вызвать сильные воспалительные высыпания.

Экзотические фрукты и деликатесы. Непривычные или обильные угощения могут привести к серьезным аллергическим реакциям. Они способны не только надолго испортить внешний вид, но и стать угрозой для жизни.

Большое количество сахаросодержащих продуктов. Резкое увеличение сахара в крови, особенно у лиц с жирной или комбинированной кожей, склонной к воспалениям, может обострить течение акне или вызвать его рецидив.

Что делать

Если вы склонны к аллергии и празднуете Новый год вне дома, обязательно возьмите с собой антигистаминные препараты и энтеросорбент.

Если у вас проблемная кожа, постарайтесь ограничить употребление мучного и сладкого, замените их на фруктовые десерты. При появлении высыпаний рекомендуется как можно раньше обратиться к врачу, чтобы быстро остановить воспалительный процесс.

Как бы вы ни устали, обязательно смойте макияж. Можете воспользоваться специальными очищающими салфетками или молочком — они помогут не только очистить кожу, но и увлажнить ее.

4. Сухость и обезвоженность кожи

Виновны

Морозный воздух и отопление сами по себе способны привести к сухости кожи. К сожалению, в новогодние праздники значительно сокращается употребление чистой воды, которая заменяется на алкогольные, сладкие напитки и кофе. Все эти факторы способствуют появлению симптомов обезвоженности кожи, что может привести к усугублению или преждевременному появлению признаков старения: заломы, тусклый цвет лица, морщины.

Что делать

Рекомендуется за две недели до Нового года, а также после январских праздников пройти процедуру биоревитализации препаратами гиалуроновой кислоты. Она создает или восстанавливает гидрорезерв кожи, которая начинает выглядеть увлажненной и гладкой. И череда праздничных дней не сможет оставить на вашей коже и следа.

В домашний уход желательно включить специальные маски, способные интенсивно и быстро усилить приток влаги к поверхностным слоям кожи. Хотя они не способны оказывать глубинного и длительного увлажняющего действия, но в качестве быстрой подготовки к новогодним встречам окажутся весьма кстати.

5. Появление сосудистых сетки и точек на коже лица

Виновны

В ряде случаев, особенно если есть предрасположенность к покраснению кожи лица, после новогодних праздников можно заметить выраженное покраснение в области крыльев носа и щек. Чаще всего сосудистая стенка расширяется и теряет свой тонус из-за употребления алкоголя, консервированных продуктов и блюд, обильно приправленных острыми специями. А если вдобавок случилась долгая прогулка на морозном воздухе, то сосудистые звездочки могут остаться на коже навсегда.

Что делать:

Проблему с сосудами нужно решать комплексно. Укреплению сосудистой стенки способствуют сбалансированное и полноценное питание, постоянное применение солнцезащитных кремов с SPF не менее 25 (да-да, даже зимой), курсовой прием витамина С, обогащенная мезотерапия полноценными курсами 2-3 раза в год (с пептидами и прочими веществами, регулирующими тонус сосудистой стенки), минимизирование воздействия тепловых процедур (распаривание кожи, мытье горячей водой, сауны, бани). В случае если сосудистая сеть и стойкое покраснение все же появились на коже, отчаиваться не стоит. Современные лазеры, широко применяемые в косметологии, способны быстро и безболезненно их убрать.

Таким образом, готовить летом нужно не только сани, но и кожу, чтобы блистательно встретить любимый праздник и сохранить свежесть лица в новом году.