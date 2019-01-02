Как не набрать вес в праздники

«Я худею к Новому Году!»— наверное, каждая из нас хотя бы раз в жизни ставила перед собой такую задачу. Постоянные тренировки, изнурительные диеты… и все ради одного лишь дня — Нового Года. А что же происходит 1 января, когда та самая ночь уже пройдена? Холодец, селедка под шубой, оливье и, конечно же, торты, пирожные и мороженое — праздник все-таки.

Как не набрать вес за долгие каникулы? Александра Гдимова, бывшая балерина и создательница бренда здорового питания Bionova, поделилась своими секретами.

Делаем традиционные салаты— полезными

В России многим тяжело отказать себе в салате оливье. Ведь этот вкус напоминает нам о детстве. Но, можно применить маленькие хитрости, и немного осовременить это блюдо. Например, вареную колбасу, которая ничего полезного в себе не несет, заменяем на нежирную отварную говядину, для более смелых советую использовать вместо колбасы авокадо! Вкус станет еще нежнее, да и пользы прибавится. Майонез делаем сами: берем нежирный йогурт, добавляем по вкусу соль, перец, горчицу, лимонный сок и взбиваем. Поверьте, гостям обязательно понравится такой свежий взгляд на традиционное блюдо.

Не переедаем за праздничным столом

На первый взгляд, этот совет, может показаться странным. Как не переедать, когда столько всего вкусного? Да очень просто! За пару часов до планируемого застолья не забудьте перекусить чем-то полезным, и в тоже время сытным. Подойдут банан, гранола или авокадо, богатые клетчаткой. Во-первых, благодаря перекусу вы не будете чувствовать голод, и, соответственно, не наброситесь на еду. А, во-вторых, даже если переедания избежать не удастся, пищевые волокна, которые содержатся в клетчатке, помогут задержать немного жира. Не забываем и о том, что сигналы о нашем насыщении до мозга доходят не сразу, поэтому едим медленно, тщательно пережевывая.

Вода, чай и цикорий — ваши союзники

За полчаса до застолья выпиваем стакан воды. Вода наполнит желудок, и чувство голода будет гораздо меньше ощутимо. Пакетированные соки и газировку, содержащие огромное количество сахара, заменяем водой! Про алкоголь тоже помните, что он содержит очень много калорий.

Вместо кофе делаем выбор в пользу зеленого чая или цикория. Цикорий содержит инулин, который улучшает пищеварение и стимулирует рост и активность полезных бифидобактерий. А зеленый чай богат полифенолами, которые способствуют усилению теплообмена в организме за счет переработки отложенных жиров. Исследования показали, что если выпивать 3-6 чашек зеленого чая в день, то объем сжигаемых жиров увеличится.

Выбираем маленькие тарелки!

Одинаковое количество еды в посуде небольших размеров воспринимается нашим мозгом, как более обильное, чем в больших тарелках. Конечно, вы всегда сможете положить добавку в свою небольшую тарелочку. Но, есть шанс, что вы постесняетесь, поленитесь или просто не станете этого делать и съедите меньше!

Не доедаем «остатки былой роскоши»

Этот пункт касается тех, кто празднует Новый год дома. Всем знакома традиция доедать вчерашние блюда на завтрак? Вот, от нее лучше избавиться …хотя бы до обеда. Не надо начинать утро 1 января с салатов, селедки под шубой и прочих традиционных блюд. Дайте своему организму отдохнуть! Лучшее начала дня — это клетчатка! Приветствуются все виды каши, мюсли, гранола и фрукты! Вкусно и полезно— прекрасное самочувствие вам гарантировано!

Развлечения и спорт!

Вспоминаем, что развлечения— это не только походы по ресторанам и кино. Почувствуйте себя ребенком и насладитесь новогодними играми! Лепите снеговика, катайтесь на лыжах, сноуборде, санках! Играйте в снежки и просто побольше гуляйте по городу, впитывая настроение празднично украшенных улиц!

Это очень весело, да и для фигуры полезно!

Высыпайтесь!

Когда человек не высыпается, у него возникает дисбаланс некоторых гормонов, отвечающих за чувство насыщения и аппетит. Так что если вы мало спали, риск больше съесть увеличивается. Поэтому не пренебрегайте сном!

Делайте заказ первой

Если вы ужинаете в кафе или ресторане, делайте заказ первой. Психологи утверждают, что многие блюда мы заказываем за компанию, стремясь поддержать друга в его выборе! А потом удивляемся, почему мы едим бургер с картошкой, вместо рыбки на пару, которую хотели изначально? Заказывайте первыми, и друзья будут поддерживать вас в правильном питании, а не наоборот.