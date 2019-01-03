Почему вызывающие мини, силиконовые декольте и другие атрибуты откровенной сексуальности больше не в моде

Глубокое декольте и образ горячей порностар давно не в моде. На смену пришел тренд на скрытую сексуальность, то есть манкость, изысканность и стиль а-ля Матильда Шнурова

Все больше мужчин стали клевать именно на таких женщин. А вот почему парни резко разлюбили силиконовые декольте, мы спросили у эксперта — психолога и сексолога популярной сети «Тренинг-центр СЕКС.РФ» и автора тренинга «Искусство чувственности» Галины Дмитриевой:

— Сексуальность, как и мода, имеет свои определенные витки. В данном случае это витки сексуальной революции, те самые изменения в культуре и восприятии секса, которые влияют на то, что люди считают сексуальным.

Бум «мини и силикона» вкупе с агрессивной пропагандой секса пришелся на первую волну сексуальной революции, целью которой было заявить: «Вы свободны, секс существует, им можно и нужно заниматься, это естественно!» А любая борьба за освобождение в какой-то момент перерастает в пропаганду, потому что разогнавшийся революционный поезд довольно сложно остановить. Именно этот «эффект поезда» сыграл в некотором роде дурную шутку с женщиной, превратив ее в сексуальный объект.

Почему откровенная сексуальность перестала быть модной

Раньше порядочная женщина и сексуальность существовали друг с другом в параллельных вселенных, общество внушало нам, что хотят заниматься сексом только распутницы. Женщины всячески подавляли свою сексуальность, она считалась грехом. Сексуальная революция буквально заставила неподготовленную женщину хотеть секса, она еще сама не успела разобраться, как из всех источников информации на нее полилась пропаганда: ты должна получать оргазм, ты должна любить секс, если ты не любишь секс — ты фригидная, если ты не демонстрируешь себя — ты не востребована. Откровенные плакаты и сексуальная реклама поставили женщину в роль используемого объекта и заставили транслировать образ «Я — привлекательная самка», что само по себе как бы снизило ее ценность как личности. На глубинном уровне это сделало отношения «женщина — мужчина» не партнерскими и уважительными, а отношениями использования.

Вторая волна сексуальной революции началась совсем недавно. Она дала нам возможность осознать, что секс — это не то, что я должна, а то, что я хочу. Раньше секс был необходимостью, потому что он был нужен мужчине и был средством его удержать, теперь же женщины наконец-то стали заниматься сексом, потому что им нравится это делать.

Это огромное достижение современной секс-индустрии — специальных тренингов, woman oriented эротики, большого количества девайсов для женского оргазма. Очень хорошо можно проследить этот тренд по посещаемости тренингов. Раньше основной поток посетительниц приходился на «Искусство орального секса» и «Яркий мужской оргазм», а теперь основной трафик — это «Искусство вагинального секса», «Пробуждение женского оргазма» и «Искусство чувственности», то есть женщины начинают входить в секс через себя. Это и есть ядро новой сексуальности, когда она становится частью женской личности. На самом деле сексуальность — это в какой-то мере часть человеческой духовности, признание и принятие себя целиком. Именно через это принятие женщина обретает чувство собственного достоинства и у нее отпадает необходимость кричать «Я — самка» на каждом углу и торговать сексуальностью.

Как отличить показную сексуальность от истинной

Показная сексуальность выполняет функцию «быстрой ловушки» для самца. Женщина все делает для него: красится, одевается, ухаживает за собой. Для нее это ежедневная жертва ради того, чтобы мужчина остался рядом. Женщина с истинной сексуальностью прежде всего делает это ради себя, она тоже может любить декольте и красную помаду, но она будет смотреться в ней очень органично, а не как жертва индустрии красоты.

Женщина старого сексуального формата постоянно беспокоится о внешних атрибутах: как она сидит, как выглядит, нравится ли мужчинам. Скрытая сексуальность — это про внутреннее ощущение удовольствия. Если женщина чувствует в себе удовольствие, то она в любом случае будет притягивать других. Ее взгляд не говорит: «Ты сможешь взять что хочешь, но за определенную цену». Она говорит: «Внутри меня вселенная удовольствия. Готов ли ты и достоин ли ты его разделить?» Она все делает так, как хочет она, а не для того, чтобы угодить мужчине.

Сейчас женщины очень активно на это откликаются и ощущают потребность почувствовать себя, понять и узнать. Чтобы сделать приятно другому, нужно понимать, как приятно мне, как это все работает и как ощущается. Многие мужчины высокотехничному, виртуозному, но безэмоциональному минету предпочтут женщину, которая делает это с удовольствием и сама возбуждается. Именно этому сексологи стараются учить на тренингах — получать удовольствие от процесса самой.