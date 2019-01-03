Как вернуть стройность после Нового года

Даже ярые поклонники здорового образа жизни грешат в праздники. Певица Варвара знает, как восстановить свои формы, и дает мастер-класс читателям WomanHit.ru Быть активным в нашем мире очень важно. Только так можно добиться успеха и быть счастливым. Если сидеть на месте, ничего не получится. Правильное питание дает здоровье, отсутствие «закопанных» негативных эмоций — внутреннюю гармонию и искренний оптимизм, спорт — энергию, сон — отдых. Я привыкла к такому режиму, и мой организм мне благодарен. Конечно, одно из главных условий хорошей фигуры — занятия спортом. Здесь главное — постоянство. Я не заставляю себя и занимаюсь в удовольствие. Для меня важно, чтобы мышцы были в тонусе. Иначе я становлюсь вялой. Для занятий мне, как правило, не нужны специальные тренажеры. Достаточно беговой дорожки для разминки. А дальше я выполняю различные упражнения на разные группы мышц. Вот некоторые из них.

Наклоны с гантелями

Ноги на ширине таза, бедра вытолкнуть немного вперед, плечи отвести назад. На выдохе делаем наклон вбок вниз и тянемся рукой к коленной чашечке. Важно — бедра ровно, не отклоняются в сторону, все, что ниже талии во время выполнения упражнения, должно быть неподвижно. Наклоняемся только рукой, максимально сжимая бок. На вдохе наклоняемся в другую сторону.

Несколько подходов по двадцать наклонов. Вес гантелей — 1–3 кг.

Подъемы гантелей в стороны

Ноги на ширине таза, бедра вытолкнуть немного вперед, плечи отвести назад. Поднимаем руки с гантелями до уровня плеч, руки немного согнуты в локтях.

Несколько подходов по двадцать подъемов. Вес гантелей — 1–3 кг.

Поднятие ног лежа на боку

Ложимся на бок ровно, руками упираемся в пол. На вдохе отводим верхнюю ногу максимально вверх. Нога прямая. Задерживаемся на несколько секунд и опускаем на выдохе. Выполняем тридцать повторений и переворачиваемся на другой бок.

Три подхода на каждую ногу.

Наклоны стоя на коленях

Встаем на колени, руки заводим за голову. Выполняем наклоны на вдохе, напрягая мышцы пресса, живот втянут. Во время выполнения с одной стороны косые мышцы пресса растягиваются, с другой — сокращаются. Выдох при возвращении в исходное положение. Выполняем 15–20 наклонов, затем пять раз выполняем пружинные наклоны (три сгиба за один наклон, не возвращаясь в исходное положение). То же самое выполняем в другую сторону.

Три подхода на каждую сторону.

Подъем ноги на четвереньках

Встать на четвереньки, для удобства можно упереться на локти. Спина ровная, слегка прогнута в пояснице. На выдохе ногу сгибаем в колене на 90 градусов и поднимаем вверх. Задерживаемся на 1–2 секунды и опускаем на вдохе, не касаясь пола. Повторяем 15–20 раз, затем меняем ногу.

Три-четыре подхода.