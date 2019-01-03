10 ошибок в макияже, которые вы делаете каждый день

Красивый макияж — это не только творческий подход, но и дело техники. Последнее даже важнее! Чтобы мейкап смотрелся безупречно и оставался таким весь день, обратите внимание на распространенные ошибки, которые вы наверняка допускаете.

Красите ресницы в несколько слоев

Самая распространенная ошибка, которую допускает каждая вторая. Сидеть и наслаивать тушь на ресницах, в надежде добиться максимального результата. На деле вы получаете «бархатные» ресницы, которые совсем не смотрятся круто. Если вы посмотрите на то, как это делают профессиональные визажисты, то убедитесь — процесс нанесения туши занимает не более 30 секунд! Главное, начинать от самого основания ресниц, и вести кисточку вверх пульсирующими Z-образными движениями — это первый слой. Второй слой — подкрутить кисточку, чтобы приподнять ресницы еще выше. И остановитесь на этом!

Путаете румяна и бронзер

Многие девушки не видят никакой разницы между бронзером и румянами. Особенно это заметно летом, когда все хотят поскорее стать загорелыми и наносят бронзер на яблочки щек вместо румян. Тоже так делаете? А вот не надо! Румяна имеют розовый, нежно-розовый или персиковый оттенок. Их наносят на яблочки щек (улыбнись и найди самую выступающую точку) и хорошо растушевывают достаточно плотной кистью.

Что же тогда делать с бронзером? Возьмите пушистую кисть и «пройдитесь» по всему лицу — под скулами, у основания лба, на кончике носа и подбородке. А вот непосредственно на щеки бронзер не наносите НИКОГДА.

Используете сухой Beauty blender

Многие из нас полюбили спонжи Beauty blender для нанесения тональной основы — в косметичке некоторых девушек они даже заменили кисти. Но есть одна грубая ошибка, которую допускают практически все — использование сухого спонжа. Это «чудо-яйцо» предназначено как раз для влажного нанесения тона — его нужно намочить в воде, хорошенько выжать и только потом использовать.

Припудриваете лицо перед макияжем

Трудно сказать, откуда пошел этот распространенный бьюти-совет, что перед макияжем нужно обязательно припудриться. Якобы для стойкости мейкапа. Разумеется, это полная чушь — как вы потом будете наносить тональный крем? Для сухой кожи этот способ вообще смерть. Запомните, пудра — финиш вашего макияжа, но никак не его старт.

Подводите брови карандашом

Карандаши для бровей хороши в руках профессионала, да и то многие визажисты предпочитают их избегать. Дело в том, что основа карандаша слишком жирная, а цвет бывает чересчур насыщенным, его трудно растушевать. Что мы имеем в итоге? Толпы девушек со злыми «самурайскими» бровями. Лучше используйте специальный гель и тени для бровей, которые легкой дымкой наносятся с помощью жесткой кисти — смотреться будет в сотни раз более естественно!

Выбираете слишком светлый оттенок консилера

На этом пункте «прокололись» не только простые смертные, но и многие селебрити — от Николь Кидман до Евы Лонгории . Желание скрыть темные круги под глазами приводит к тому, что дамы выбирают очень светлый консилер. В итоге под глазами не синяки, а белые пятна… Используйте консилер всего на 1−2 тона светлее вашего тонального средства, а также согласуйте его цвет с оттенком кожи. Например, если у вас кожа с песочным подтоном, то и корректор может быть желтоватым.

Закрашивая синяки под глазами, забываете про переносицу

Еще одна распространенная ошибка в использовании корректора. Нам часто кажется, что темные круги нужно маскировать именно под глазами. В итоге вы наносите средство под нижнее веко — так ведь? На деле начинать все нужно от переносицы, около внутреннего уголка глаза. Именно там прячется коварная тень, которая и создает ощущение уставшего взгляда. Используйте корректор именно в этой области, и, возможно, под глазами он вам уже не понадобится.

Не растушевываете карандаш для губ

Все уже давно поняли, что контур губ не должен быть темнее помады — нам кажется, что эту ошибку из 90-х давно никто не делает. Но есть еще одно НО! Карандаш для губ, который вы используете, чтобы помада не растекалась, тоже лучше слега растушевывать, особенно его внутреннюю линию. Вы можете не заметить, как «съедите» помаду, и тогда на губах останется только контур — замечали такое за другими? Смотрится жутко, согласитесь. А если карандаш будет слегка растушеван, эту оплошность никто не заметит. Кроме того, сейчас в моде чуть-чуть размытый контур.

Припудриваете всю поверхность лица

Хорошо, вы знаете, что пудру нельзя использовать ДО нанесения тональных средств, и делаете все правильно — завершаете свой мейк легкой дымкой пудры. Все же есть одна ошибка, которую совершают большинство из нас — пудрят всю поверхность лица. Сейчас в моде естественность и даже легкий блеск — лицо никогда не должно быть совершенно матовым. Поэтому используйте пудру только в Т-зоне — лоб, нос, подбородок, и сочетайте ее с хайлайтером — легкий блеск добавляйте на скулы, середину переносицы и верхние уголки губ, под носом. Так ваше лицо будет казаться куда более объемным, скульптурным и привлекательным, чем матовый «чистый лист».

Наносите жидкую подводку, не используя тени

Одна из самых распространенных ошибок! Многие из нас экономят время на макияже, и, рисуя стрелки, делают это прямо на «голую» кожу. В итоге к вечеру они могут слегка размыться или даже (самое страшное!) отпечататься на верхнем веке. На самом же деле ни один профессиональный визажист не нарисует стрелки на неподготовленных веках. Чтобы стрелочка была ровной, четкой и держалась весь день, используйте сначала базу под тени, потом тени телесного или розоватого оттенка, и только после этого беритесь за подводку.