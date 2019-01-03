Вещи, которые не надо делать с ногтями перед походом в салон

Как одни убираются перед приходом клинера, так другие зачем-то пытаются "приводить в порядок" свои ногти перед походом к нейл-мастеру. Вот вещи, которые ни в коем случае не нужно делать перед посещением маникюрного салона:

Обрезать кутикулу

Некоторые девушки стесняются своей длинной отросшей кутикулы и пытаются скрыть ее, обрезая самостоятельно. Но на самом деле это только демонстрирует неухоженность рук и "гуляющую" линию среза. Кроме того, так можно занести инфекцию или получить многочисленные заусенцы.

Пытаться снимать дома гель-лак

"Мне без снятия", — говорите вы администратору при записи в салон. Накануне похода решаете сделать эту процедуру самостоятельно, сэкономив 200-300 рублей от общего счета. Вероятнее всего, по итогу вы получите разрушенный верхний слой ногтя, а также неровную шершавую поверхность с многочисленными вмятинами и оставшимися на них крупицами гель-лака. В итоге мастер делает двойную работу — снимает остатки и пытается спасти поврежденную ногтевую пластину.

Обрезать ногти кусачками между походами к мастеру

Наравне с этим и постоянно подпиливать их. Так специалисту по маникюру тяжелее выровнять форму ногтя.

Чаще всего девушки из экономии средств стригут ногти на ногах, чтобы не ходить на педикюр так часто. В итоге при неправильном выборе форму ногти начинают врастать в кожу и выправить это куда тяжелее. Коррекцию ногтей лучше делать либо незначительную, либо предоставить это дело профессионалу, предупредив, что педикюр вы делали совсем недавно, поэтому вам нужна лишь легкая коррекция длины.

Эти простые истины не только облегчат жизнь, но и сделают ваше пребывание в салоне наиболее продуктивным.