Красота по арабски: 10 секретов восточных женщин

Образ восточной женщины ассоциируется у нас с загадочностью и сдержанностью, а еще с прекрасными темными волосами, бархатистой кожей и крепкими ногтями. Красота Востока действительно заслуживает нашего внимания, потому некоторыми рецептами ты вполне можешь воспользоваться даже в российских реалиях.

В основе красоты по‑восточному лежат древнейшие рецепты, актуальность которых не ослабевает — мудрые восточные женщины узнали все самое главное об уходе за собой еще тысячу лет назад! Разумеется, в ход идут различные масла и натуральные продукты, пряные ароматы и, конечно, банная культура.

Аргановое масло

Ценное масло арганового дерева — средство номер один для арабских красавиц. Им пользовались с древних времен, но и по сей день аргановое масло не сдает своих позиций. Девушки используют его в чистом виде, без косметических добавок, и не только для волос (об этом способе мы все наслышаны), но и в качестве средства для лица и тела. Аргановое масло втирают в кожу не только для гладкости и упругости, но и ради аромата — средство имеет очень приятный пряный запах.

Экстракт амлы

Амла, или индийский крыжовник, пользуется большой популярностью на Ближнем Востоке и в Индии в качестве чудодейственного средства для волос. Экстракт амлы может быть в порошке или в виде масла (кстати, в России его тоже можно найти) — продукт просто наносят в качестве маски. Особенно хорошо амла действует на кожу головы — возможно, у восточных красавиц такие густые волосы не только благодаря генетике, но и из-за правильного ухода! Если речь идет о порошке амлы, то его можно добавлять в шампунь и бальзам для усиления эффекта.

Розовая вода

Розовая вода — прекрасный тоник для лица с завораживающим ароматом. Раньше женщины использовали ее в качестве основного ухода, но сегодня это средство может заменить вам мицеллярную воду. Кроме того, розовая вода имеет успокаивающий эффект, снимает покраснения и воспаления. И еще один совет — лучше всего держать ее в холодильнике, чтобы еще больше освежить кожу.

Куркума

Маски из порошка куркумы укоренились в индийской и пакистанской традициях как часть ритуала по подготовке невесты к свадьбе. К счастью, купить куркуму можно на любом рынке, а значит, и без проблем сделать маску индийской невесты дома самой! Для этого нужны 2 столовые ложки муки, щепотка куркумы, 2 столовые ложки розовой воды и столько же молока. Все ингредиенты нужно смешать и нанести на лицо на 15−20 минут, затем смыть теплой водой.

Хна

О красящих свойствах порошка хны вы наверняка наслышаны и, возможно, даже испытали на своем опыте. К примеру, мехенди, татуировки хной, уже давно вышли за рамки Ближнего Востока, Индии и Африки. В отличие от искусственных красителей хна совершенно безвредна и даже, наоборот, полезна. Мы не призываем красить волосы (впрочем, бесцветная хна подойдет в качестве укрепляющей маски) или делать тату, но вот в качестве краски для бровей хна подходит просто идеально!

Лимон

Лимонная кислота — это натуральный отбеливатель для кожи, который к тому же еще и отлично освежает. Мы чаще всего стремимся к загару, вот восточные девушки, наоборот, стараются свою кожу отбелить, ротирая лицо соком лимона. Да, жизнь несправедлива! Кстати, а Востоке есть еще один распространенный бьюти-прием — мягкая сторона кожуры лимона может стать отличным скрабом, если протирать ей лицо.

Масло семян горчицы

История с маслом семян горчицы довольно спорная: до 2012 года в Индии и на Ближнем Востоке на этом масле готовили еду, но затем оно было запрещено в пищевой продукции из-за высокого содержания вредной эруковой кислоты. Но волосы — это совсем другое дело! Испокон веков девушки втирали масло семян горчицы для роста, кондиционирования и блеска. И оно действительно работает! Если хотите скорее отрастить«косу до пояса», то это средство вам точно пригодится.

Натуральный воск Halawa

Воск Halawa невероятно популярен в восточных странах. Он состоит из смеси натуральных масел, парафина и пчелиного воска, а пахнет сандаловым деревом. Это средство универсально: например, воск можно втирать в ногти, чтобы они были крепкими и блестящими, а можно использовать даже в качестве дезодоранта! Да-да, о том, что с потом можно бороться именно таким способом, девушки Востока догадались очень и очень давно. Что самое интересное, натуральный воск начинает набирать популярность и в других странах, вытесняя привычную нам продукцию.

Хаммам

Трудно представить восточную культуру без хаммама или, как еще его называют, турецкой бани. На самом же деле хаммамы произошли от римских терм и распространены по сей день на территории Ближнего Востока. Медики уверены, что эти влажные бани действительно очень полезны для здоровья, и красавицы не упускают возможности лишний раз попариться. Благодаря этому из организма через поры уходит вся лишняя «грязь», прости за прямоту, а кожа становится идеально гладкой. Кроме того, в баню всегда берут с собой натуральный скраб для тела, так что ни о каком целлюлите и речи не идет!

Натуральная парфюмерия

Разумеется, арабские женщины имеют доступ ко всем духам, даже самым дорогим, но и натуральная парфюмерия, основанная на эфирных маслах, с ярко выраженными восточными пряными ароматами не сдает своих позиций. Жасмин, мускус, ваниль, роза, сандаловое дерево — ну как еще очаровать восточного принца, если не таким флером? Арабская парфюмерия создается на масляной основе без использования спирта, поэтому она очень стойкая.