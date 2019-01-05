За и против: использовать ли кокосовое масло для роста волос

Косметические бренды предлагают огромный выбор средств, которые обязаны помочь вашим волосам расти быстрее и гуще. Одно из них — кокосовое масло. Многие пишут хвалебные отзывы, перечисляя достоинства этого продукта. Но стоит ли использовать его, если вы хотите отрастить пышную шевелюру?

Наука считает, что между кокосовым маслом и ростом волос связи нет. Да, оно обладает увлажняющим и антимикробным эффектом (борется с бактериями и грибком), что может быть полезно для волос и кожи головы.

Так стоит ли его использовать? Ответ — «да». В кокосовом масле много жирных кислот, что делает его прекрасным натуральным кондиционером. К тому же оно помогает уменьшить количество жира на коже головы и борется с локальными воспалениями, которые мешают волосам расти. Входящая в его состав лауриновая кислота укрепляет и увлажняет волосы. Все это идет на пользу прическе, но напрямую не связано с ускорением роста.

Как использовать масло?

Например, можно сделать маску для волос: йогурт без добавок, кокосовое масло, мед. Ее наносят на чистые мокрые волосы и оставляют на 10 минут. Волосы станут мягче и приятнее на ощупь. Можно наносить и само масло, оставив его на ночь, — это увлажнит шевелюру.

Но есть один важный момент: частое использование масла может привести к высыпаниям на коже, если оно закроет поры. И если ваша кожа склонна к акне, то лучше кокосовое масло на волосы не наносить.

Словом, если не злоупотреблять, вреда не будет, а польза — да. Но лавры Рапунцель вам, увы, не достанутся.