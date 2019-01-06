Эксперты вывели идеальные пропорции женского тела

Не секрет, что многие девушки и женщины, насмотревшись модных журналов, пытаются подогнать свои параметры под стандарты красоты. Эти попытки зачастую приводят к развитию комплексов и даже депрессии. Однако, как оказалось, поговорка о том, что «мужчина не собака — на кости не бросается», нашла научное обоснование.

Математики сумели произвести математический расчет «коэффициента сексапильности». Профессор психологии Университета штата Техас Джон Кавустра выяснил, что для того, чтобы женщина в глазах представителей сильного пола выглядела привлекательной, ей совсем не обязательно иметь параметры 90-60-90 и быть выше 170 см.

Оказалось, что мужчин привлекает вовсе не размер бюста или длина ног, а соотношение округлостей дам. Идеальной женщиной считается та, чьи пропорции талии и бедер равны от 0,6 до 0,72. Важно, насколько равномерно распределен у нее жир по телу и достаточно ли в ее фигуре изгибов. При этом размер бюста джентльменов не очень интересует.

Сильный пол оценивает фигуру женщины в комплексе, то есть не только бедра и талию, но рост и вес. Согласно полученным данным, индекс массы тела (ИМТ) должен находиться между 18 и 20 — именно такой «коэффициент сексапильности» в глазах мужчин является идеальным. При этом большинство моделей до него не дотягивают. Их ИМТ составляет в среднем 17,57, а то и меньше — 14,72.

Чтобы вычислить свой ИМТ, следует поделить свой вес тела в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат, напоминают сайт Argumenti.ru и издание «Спид-инфо».