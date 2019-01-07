Сексапильная Хильда, пышная звезда пин-апа 1950-х

Когда произносят слова «девушка пин-ап», первое, что приходит на ум, — это образы, напоминающие Мэрилин Монро . Она была кумиром, и ее фигура, по сути, определяла сам жанр.

bigpicture.ru

Но многие забывают о других девушках, чьи изображения так полюбились поклонникам пин-апа.

bigpicture.ru

И среди них — пышнотелая и очаровательная Хильда.

bigpicture.ru

Ее создал иллюстратор Дуэйн Брайерс (1911-2012).

bigpicture.ru

Хильда — рыжеволосая модель большого размера, явно не стесняющаяся своего роскошного тела.

bigpicture.ru

Она была не только одной из немногих пышных пин-ап-девушек своего времени, но и невероятно неуклюжей особой.

bigpicture.ru

За ее приключениями было забавно наблюдать.

bigpicture.ru

Хильда украшала американские календари с 1950-х по 1980-е. Взгляните на эти иллюстрации с Хильдой. Разве она не очаровательна?