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Сексапильная Хильда, пышная звезда пин-апа 1950-х 

BigPicture.ru 1 час назад
Фото: BigPicture.ru
Когда произносят слова «девушка пин-ап», первое, что приходит на ум, — это образы, напоминающие Мэрилин Монро. Она была кумиром, и ее фигура, по сути, определяла сам жанр.
bigpicture.ru
Но многие забывают о других девушках, чьи изображения так полюбились поклонникам пин-апа.
bigpicture.ru
И среди них — пышнотелая и очаровательная Хильда.
bigpicture.ru
Ее создал иллюстратор Дуэйн Брайерс (1911-2012).
bigpicture.ru
Хильда — рыжеволосая модель большого размера, явно не стесняющаяся своего роскошного тела.
bigpicture.ru
Она была не только одной из немногих пышных пин-ап-девушек своего времени, но и невероятно неуклюжей особой.
bigpicture.ru
За ее приключениями было забавно наблюдать.
bigpicture.ru
Хильда украшала американские календари с 1950-х по 1980-е. Взгляните на эти иллюстрации с Хильдой. Разве она не очаровательна?
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Красота , Мэрилин Монро
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