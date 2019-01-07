Когда произносят слова «девушка пин-ап», первое, что приходит на ум, — это образы, напоминающие Мэрилин Монро. Она была кумиром, и ее фигура, по сути, определяла сам жанр.
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Но многие забывают о других девушках, чьи изображения так полюбились поклонникам пин-апа.
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И среди них — пышнотелая и очаровательная Хильда.
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Ее создал иллюстратор Дуэйн Брайерс (1911-2012).
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Хильда — рыжеволосая модель большого размера, явно не стесняющаяся своего роскошного тела.
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Она была не только одной из немногих пышных пин-ап-девушек своего времени, но и невероятно неуклюжей особой.
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За ее приключениями было забавно наблюдать.
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Хильда украшала американские календари с 1950-х по 1980-е. Взгляните на эти иллюстрации с Хильдой. Разве она не очаровательна?
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