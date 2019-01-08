Закулисье конкурсов красоты

Этот необычный фотопроект Дженн Акерман и Тима Грубера позволит нам заглянуть за кулисы конкурсов красоты «Мисс США» и «Мисс Вселенная».

Конкурсы красоты уже давно стали символом Запада, несмотря на то, что некоторые считают их лживым соревнованием для девушек-пустышек. Мир конкурсов красоты — это мир, в котором силиконовые импланты и пластические операции стали нормой, а судьбу конкурсанток решает не всегда объективное жюри.

Фотопроект «Мисс» посвящен этим девичьим соревнованиям, которые он исследует через призму восхищения, уважения, благоговейности и печали. Проект позволяет зрителю заглянуть за кулисы двух крупнейших в мире конкурсов красоты — «Мисс США» и «Мисс Вселенная». Здесь вы увидите соперничество, товарищество, боль и решительность участниц, пытающихся получить то, о чем большинство девушек в мире только мечтает. Этот проект покажет вам мир ленточек, худобы, макияжа, локонов и высоких каблуков — и все, на что девушки готовы пойти ради чести стать новой «Мисс» года.