Фотограф делает снимки «реальных» женщин в нижнем белье

Десятки обычных женщин: со всеми складочками, неровностями и несовершенствами человеческого тела. Именно в этом их красота и естественность. Посмотрите на героинь необычного фотопроекта.

Эмили Лорен

«Я хочу доказать женщинам, что они красивы такими, какими являются, чтобы они перестали «улучшать» свои тела», — говорит канадский фотограф Эмили Лорен.

Эмили Лорен

Обладатель научной степени в области женских исследований и социологии, три года назад она начала свой проект, направленный на защиту женского тела от постоянных «совершенствований». Эмили сфотографировала более 40 женщин в нижнем белье, чтобы доказать: все они — красивы. Снимки она намерена включить в свою книгу «Обычная девушка: искусство любить свое тело».

Эмили Лорен

«Эта книга предназначена каждой, кто чувствует, что ее тело не вписывается в стандарты нашего общества. В ней говорится о том, как мы узнаем о том, как выглядит «идеальное» тело, какую роль играют СМИ в том, что мы становимся недовольны собой», — рассказывает Эмили.

Эмили Лорен

В книге также есть интервью с молодыми женщинами, ставшими ее моделями.

Эмили Лорен

«Это будет больше, чем просто книга с фотографиями. Это руководство, голос и творческий инструмент для тех, кто хочет стать увереннее и научиться принимать себя», — обещает Эмили Лорен.