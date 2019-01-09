70-летняя австралийка умудряется не стареть

Уже не первое столетие маги и медики пытаются найти средство для вечной молодости. В ближайшее время мы вряд сможет избавиться от смерти, но вот сохранять цветущий внешний вид долгие годы наверняка научимся уже скоро. Австралийка Каролина Хартц — яркий пример того, что выглядеть на 20-30 лет моложе реального возраста может каждый. 30 лет назад она полностью исключила из питания сахар и стала регулярно заниматься физкультурой. Сейчас Каролине 70 лет, у неё 4 внуков. Но если взглянуть на фото женщины, то больше 45 ей не дать. Смотрите видео и узнайте, как добилась австралийка таких результатов и что она рекомендует делать тем, кто хочет выглядеть так же.