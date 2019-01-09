Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Судьба тройняшек, от которых отказались при родах
Судьба тройняшек, от которых отказались при родах

70-летняя австралийка умудряется не стареть 

Рамблер 4 часа назад
Уже не первое столетие маги и медики пытаются найти средство для вечной молодости. В ближайшее время мы вряд сможет избавиться от смерти, но вот сохранять цветущий внешний вид долгие годы наверняка научимся уже скоро. Австралийка Каролина Хартц — яркий пример того, что выглядеть на 20-30 лет моложе реального возраста может каждый. 30 лет назад она полностью исключила из питания сахар и стала регулярно заниматься физкультурой. Сейчас Каролине 70 лет, у неё 4 внуков. Но если взглянуть на фото женщины, то больше 45 ей не дать. Смотрите видео и узнайте, как добилась австралийка таких результатов и что она рекомендует делать тем, кто хочет выглядеть так же.
Красота , Видео , Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Как сказать мужчине о своем ребенке?»
Как избавиться от отеков после праздников
Принципы жизни Кейт Миддлтон, которым стоит поучиться
Как легко войти в рабочий ритм после каникул
6 признаков того, что он вам изменяет2
Видео
04:38
Стоит ли верить приметам из других стран
Психология
00:49
Униженная Барановская получила новый удар
Звёзды
05:09
Стоит ли есть хлеб с плесенью
Еда
00:58
10-летний мальчик читает лекции в университете
Дети
11:49
Звезды, уличенные в бытовом насилии
Звёзды
04:15
70-летняя австралийка умудряется не стареть
Красота Здоровье
00:43
43-летняя Канделаки готова родить еще
Звёзды
00:32
Юная кокетка просит рассказать мальчикам о намеках
Дети
00:16
Что делать с капризным ребенком в аэропорту
Дети
00:59
Ивлеева показала подписчикам новый образ
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение