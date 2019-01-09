Как избавиться от отеков после праздников

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько (@dr.viktoria_13_) рассказала, как быстро и без стресса привести себя в порядок после праздников и избавиться от отеков и лишней жидкости.

«Праздники — время гастрономических «вакханалий» даже для адептов правильного питания. Любителей пировать гораздо больше, чем тех, кто за праздничным столом ел куриную грудку, закусывая ее капустным листом. За непослушание приходится потом расплачиваться. Результат чрезмерного потребления углеводов и отсутствия регулярных тренировок — застой лимфы и, как следствие, отеки. Расскажу, как от них избавиться, не навредив организму».

Способ №1: скорректируйте питание

Избыток углеводов в рационе приводит к нарушению баланса электролитов: ионов натрия, калия и хлора. Первое, что нужно сделать, — восстановить его. Устройте организму мини-детокс, убрав из рациона мучное, сладкое, молочное (молочные продукты тоже могут задерживать воду), жирное, соленое. Это не значит, что нужно питаться одной водой. Голодание — стресс для организма. Включите в рацион больше термически обработанных овощей, нежирные сорта мяса, орехи, цельнозерновые крупы. Фрукты ешьте только в первой половине дня — у них высокий гликемический индекс.

Способ №2: включите в рацион продукты, содержащие калий

Этот микроэлемент позволяет быстро вывести лишнюю жидкость из организма. В больших количествах калий содержится в бобовых, петрушке, огурцах, сельдерее, зеленом чае: добавьте эти продукты в ежедневное меню.

Способ №3: массаж

Массаж — отличный способ разогнать лимфу и избавиться от отеков. И на лице в том числе. Запишитесь к косметологу на ручной массаж. Ни один аппарат не сравнится с ним по эффективности. Только руками можно скорректировать интенсивность воздействия на проблемные зоны (зона лимфостаза и фиброзные перемычки жировой клетчатки). Для избавления от отеков хорошо подойдет лимфодренажный. Во время процедуры специалист может использовать специальные средства, которые позволяют бороться с застойными явлениями. Например, кремы с кофеином, которые улучшают микроциркуляцию. Массаж нужно делать курсами. Количество процедур подбирается индивидуально. Как правило курс состоит из 10 процедур с интервалом в 3-4 дня. Если вы страдаете от варикозного расширения вен, массаж назначается только после консультации флеболога.

Способ №4: сходите в тренажерный зал

Малоподвижный образ жизни — один из предрасполагающих факторов отеков и отложения липидов в «жировых ловушках». В праздничные дни абонементы в тренажерный зал мирно лежат на полках. Пора стряхнуть с них пыль! Входите в режим постепенно. Нельзя стразу подвергать организм серьезным нагрузкам. Начните с кардио, постепенно увеличивая длительность и эффективность тренировки. Можно сходить в бассейн. Отличная нагрузка на все группы мышц. Если в зал пойти не получается — гуляйте (8 важных факторов о ходьбе читайте тут). Кислород и умеренные физические нагрузки — главный враг отеков.

Способ №5: косметический уход

Этот пункт нельзя игнорировать. Последствия праздников отражаются не только на теле, но и лице. Появляются отеки в периорбитальной области, и лицо выглядит уставшим. Сделайте упор на дренажные процедуры: ручной или аппаратный массаж, инфракрасный лазер. Для тела подойдут соляные и кофейные скрабы, водорослевые обертывания. Не игнорируйте самомассаж. Щетка и эфирные масла должны стать вашими лучшими друзьями в душе.

Способ №6: соблюдайте питьевой режим

Причина отеков — застой жидкости в организме. Это не значит, что нужно прекратить пить воду. Напротив, ее количество нужно увеличить. У организма есть одна особенность: запасать все в период дефицита. С водой такая же история. Чем меньше вы пьете, тем сильнее отечность. Хочу обратить внимание: большую часть суточной нормы воды нужно выпивать до 19.00. После этого времени скорость движения лимфы замедляется в 3-4 раза.