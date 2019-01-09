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Что случится с лицом, если его не увлажнять 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Вы же не мечтаете о морщинах, правда? Вот еще несколько причин, почему вам не стоит пренебрегать увлажняющим кремом.

Ваши морщины с возрастом могут стать глубже, к тому же это произойдет раньше срока

Дерматолог Уитни Боу поясняет, почему именно: «То, что в обиходе называется сухой кожей, на самом деле означает нарушение защитных барьеров кожи и вялотекущее воспаление. Если вы не обеспечиваете этим участкам достаточного увлажнения, вы затрудняете доступ к этим участкам питания изнутри организма и. Клетки слабеют, и воспаление становится хроническим. Коллаген в конечном счете разрушается и кожа обвисает, старея раньше времени».
Почему именно увлажнение? Все очень просто. Все вещества в нашем организме переносятся с помощью жидкостей. Пересыхание любого участка означает затруднение движения. Как если бы скоростную трассу перекопали наполовину и сузили пропускную способность.
Вам доводилось чертыхаться на дорожных рабочих, простаивая из-за них в пробке? Вот примерно то же самое думает про вас ваш организм в такие моменты.

Те морщины, что уже есть, становятся заметнее

Обезвоженная кожа заметно тоньше нормальной, поэтому морщины на ней сильнее бросаются в глаза. Хотите уменьшить их? Доктор Боу рекомендует увлажняющие кремы с гиалуроновой кислотой. При этом следует помнить, что эффект от кремов будет гораздо менее заметным, чем от инъекций гиалуроновой кислоты.

Ваше лицо будет шелушиться на морозе

В холодное время уровень влажности в воздухе падает, кожа пересыхает и защита кожи слабеет. Любое незначительное раздражение кожи может вызывать воспаление и шелушение.

Прыщей становится больше

Это выглядит на первый взгляд нелогично, но на самом деле увлажнение кожи важно, если у вас есть прыщи. Они возникают по 3 причинам: повышенная сальность кожи, огрубление наружного слоя кожи и закупорка пор, и воспалительные процессы. Во всех этих случаях вам необходимо увлажнять кожу, но делать это нужно кремами, не содержащими масел, чтобы не усугубить проблему. И да, увлажнение нужно совмещать с лечением, предписанным вашим дерматологом.

Вы теряете защитные свойства кожи

Многие из эффективных средств для лечения кожных проблем, такие как ретиноиды, салициловая кислота и пероксид бензоила — сушат кожу. Если не чередовать нанесение этих веществ с увлажнением, вы рискуете получить раздражение и шелушение кожи. Как говорит доктор Боу: «Часто случается, что люди прибегают к сильнодействующим лекарствам для кожи и в результате получают такие побочные эффекты. А всего лишь стоило соблюдать простое чередование».

Ваш макияж будет выглядеть хуже

Тональный крем, попадая в тончайшие морщинки на коже, будет подчеркивать их. Просто нанесите увлажняющий крем и дайте ему 5-7 минут впитаться, прежде чем перейти к вашему ежедневному макияжу.

Ваша кожа будет чесаться в течение дня

Мы все живем и работаем в помещениях с пересушенным кондиционерами и отоплением воздухом. И если вам может быть все равно, как вы выглядите, то вряд ли вам все равно, что вы чувствуете. Увлажните кожу лица с утра и оцените разницу по сравнению с вашими обычными ощущениями.
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